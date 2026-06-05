AmeriCup: Argentina batalló hasta la última pelota pero no pudo ante Puerto Rico

Joaquín Céliz remonta la cancha ante Salaberrios. Foto y video: FIBA

La Selección argentina U18, que cuenta con los bahienses Mauro Polla (DT) y Genaro Groppa (jugador de Liniers), cayó esta noche ante Puerto Rico en el cruce de los cuartos de final de la AmeriCup de la categoría que se disputa en León, México.

El combinado nacional batalló hasta el final y luego de revertir una gran desventaja, cedió por 73 a 70, y los boricuas avanzaron a semifinales y también sacaron el boleto al Mundial U19 de 2027.

La albiceleste llegó a perder por 18 (26 a 8) puntos en el primer cuarto y estaba abajo por 14 (71 a 57) a falta de sólo 3m08s por jugar.

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Luego del minuto pedido por Polla, los pibes argentinos estamparon un gran parcial de 11 a 0, coronado por dos triples de Gonzalo Aman, para quedar a solo tres puntos (71 a 68) con 1m04s en el reloj.

Con un par de aciertos por lado, Puerto Rico escapó 73 a 70 y tenía todo para cerrar el juego, reponiendo en ataque con 18 segundos.

En esa jugada, Argentina recuperó la pelota y luego de una falta intentó de tres con un tiro esquinado de Manuel Hernández, pero la bola no entró y no pudo forzar el suplementario.

El máximo goleador de la albiceleste fue justamente Hernández, con 11 puntos, siendo el único que terminó en doble dígito.

El bahiense Genaro Groppa sumó 2m18s en cancha y no tomó tiros.

En Puerto Rico, en tanto, la figura fue Jomar Bernard con 18 unidades.

Tras este resultado, los dirigidos por Mauro Polla jugarán mañana ante México, en busca del quinto puesto, en horario a definir, y ya sin chances mundialistas.

Mientras que Puerto Rico irá ante Canadá en una de las semifinales.

El video del partido: