Recurrente fiesta en una vivienda: esta vez desalojaron a unas 70 personas
El procedimiento comenzó alrededor de las 8:35 en Manuel Molina al 1700. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas.
Personal de la comisaría Quinta y agentes de Fiscalización Municipal desalojaron este sábado por la mañana una fiesta que se realizaba en una vivienda ubicada en Manuel Molina al 1700.
El procedimiento comenzó alrededor de las 8:35 y se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de servicio. En el lugar había unas 70 personas.
Según informaron fuentes oficiales, el evento se desarrollaba en una propiedad perteneciente a Walter Gabriel Tartuferi, de 44 años, quien cuenta con numerosos antecedentes por infracciones similares.
Tras constatar la transgresión a una ordenanza municipal, se dispuso el cese de la actividad y el desalojo de los asistentes.
El operativo finalizó cerca de las 9:15 y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas.