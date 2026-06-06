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Recurrente fiesta en una vivienda: esta vez desalojaron a unas 70 personas

El procedimiento comenzó alrededor de las 8:35 en Manuel Molina al 1700. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas.

Personal de la comisaría Quinta y agentes de Fiscalización Municipal desalojaron este sábado por la mañana una fiesta que se realizaba en una vivienda ubicada en Manuel Molina al 1700.

El procedimiento comenzó alrededor de las 8:35 y se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de servicio. En el lugar había unas 70 personas.

Según informaron fuentes oficiales, el evento se desarrollaba en una propiedad perteneciente a Walter Gabriel Tartuferi, de 44 años, quien cuenta con numerosos antecedentes por infracciones similares.

Tras constatar la transgresión a una ordenanza municipal, se dispuso el cese de la actividad y el desalojo de los asistentes.

El operativo finalizó cerca de las 9:15 y las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas.

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