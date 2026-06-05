Enorme participación local y regional en la Copa del Mundo de patín artístico

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Tres jóvenes dejaron bien arriba la bandera de Bahía Blanca y la región al competir de gran manera en las finales de la Copa del Mundo de patín artístico en Cesena, Italia.

Juan Segundo Rodríguez (oriundo de Saavedra), Lola Fernández (La Madrid), ambos representantes del club El Nacional, y el bahiense Juan Budassi, de San Francisco, integraron la delegación nacional en uno de los eventos más importantes de la disciplina.

Rodríguez, bajo la tutela de Gabriela Montecchiari, compitió en Libre Senior y se quedó con la tercera colocación (211.91 puntos), significando su mejor resultado histórico en la categoría. Ganó el español Guillermo Gómez (262.77) y segundo fue su compatriota Unai Cerejo (253.32).

Juanse había finalizado en la quinta colocación tras su performance en el programa corto, con 73.38 puntos. Allí, sumó 50.14 por el total de los elementos y 24.24 por los componentes (habilidad, transiciones, interpretación-ejecución y coreografía), sufriendo un punto de penalidad.

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Mientras que al día siguiente hizo un programa largo espectacular, quedando tercero con 138.53 unidades (93.82 más 44.71, sin penalidades).

"Este torneo fue muy importante, es la primera vez que quedo en un podio a nivel mundial siendo Senior. Estoy súper feliz con lo realizado y con lo que pude demostrar en pista", le contó Juanse a La Nueva.

Fernández, también representante del club El Nacional, disputó por su primera final de World Cup en la categoría Senior.

En el programa corto finalizó en la sexta colocación, con 57.95 puntos, producto de 35.62 unidades gracias al desarrollo de los elementos y 22.33 por los componentes (sin deducciones).

Luego, en el largo, no estuvo fina en los trompos y cayó al noveno lugar, logrando 57.73 puntos (25.39 y 33.34 respectivamente, con un tanto de penalidad). Así, acabó en la sexta posición global, cerrando con 115.68 puntos.

"Fue una experiencia hermosa junto a las mejores del mundo. Haber clasificado en mi primer año en Senior ya era un orgullo. Quedé contenta con el programa corto, superé mi récord personal. Y en el largo tuve algunos errores, así que me llevo mucho para trabajar, pero con muchas ganas por lo que viene", explicó desde Italia.

Finalmente, Budassi alcanzó la séptima colocación en la categoría juvenil de Solo Dance.

El entrenado por Lorena Carinelli sumó 35.46 puntos en el Style Dance y 50.89 en Solo Freedance, completando 86.35.

El primer día sumó 21.06 por el total de los elementos y 14.40 por los componentes (habilidad, transiciones, interpretación-ejecución y coreografía), sin sufrir penalidades.

Mientras que en el segundo hizo 29.49 y 21.40, respectivamente, para quedar por encima del italiano Gianni Ricetti (67.61).

Justamente, dos locales finalizaron en las primeras posiciones: Schon Aime Epoupa Mengou (123.82) y Federico Pachera (119.91). Tercero terminó el portugués Rodrigo Silva (110.31). Luego el español Iago Vázquez (105.34), el otro español Erik Gerico (104.07) y el israelí Guy Cohen (92.13).

"La pista agarraba muchísimo, a diferencia de las argentinas, así que se presentó bastante difícil. Pero me pude ir acomodando e hice los programas como los venía entrenando y me fue bien. Cumplí el objetivo de disfrutar y competir como entreno todos los días en mi primer torneo internacional a gran escala", mencionó el atleta de San Francisco, ex Villa Mitre.