El CeNARD albergará la segunda concentración de nadadores rumbo a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Un grupo de nadadores fueron citados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos con vistas a los Juegos Suramericanos, a desarrollarse en septiembre, en la sede de Rosario.

La concentración se llevará a cabo en las instalaciones del Cenard, entre el martes 16 y el sábado 20 del corriente.

Asimismo, la CADA comunicó que la preparación también será con vistas al Sudamericano 2026, el Mundial Junior 2027, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el Sudamericano Juvenil 2027, por lo que la nómina se extendió a 26 atletas.

En tanto, señaló que quienes residen en el extranjero no están obligados a asistir a la concentración.

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Entre los apellidos más destacados aparecen Agostina Hein, Macarena Ceballos y Ulises Saravia, los tres representantes nacionales en los últimos Juegos Olímpicos y, además, presentes la semana pasada en el Mare Nostrum Swim Tour, uno de los eventos de más prestigio de la natación.

La lista también está integrada por Cecilia Dieleke y Thiago Pizzini, quienes llevarán la bandera nacional a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Y, más allá de buenas promesas, otros nadadores de renombre como Santiago Grassi, Andrea Berrino y Guido Buscaglia..

Los citados son:

Agostina Hein

Cecilia Dieleke

Laila Chaín

Macarena Ceballos

Malena Santillán

Santiago Grassi (en Estados Unidos)

Martina Barbeito (España)

Ulises Cazau

Andrea Berrino

Ulises Saravia (Estados Unidos)

José Materano

Matías Chaillou

Delfina Dini

Lucas Alba

Iara Fernández

Guido Buscaglia

Felipe García Berbel

Maximiliano Aguilar

Thiago Pizzini

Victoria Nestares

Alma Olguín

Catalina Dos Santos

Liz Dos Santos

Martina del Podio

Thiago Marín

Federico Botos

Asimismo, fueron convocados los entrenadores Gustavo Roldán, Walter Rodríguez, Pablo Malvacio, Adrián Tur y Sebastián Montero, más los PF German Calvelo y Felipe Gobello.

Chaín viene de lograr siete medallas (dos oros) en Panamá 2026

En mayo, la Confederación comunicó que once atletas, siete mujeres y cuatro varones, estaban confirmados dentro del seleccionado rumbo a los Juegos Suramericanos. Y aclaró que podrá convocar más nadadores en función del equipo y de acuerdo a las posibilidades competitivas. De sumar más plazas, también es probable que se agrande el cuerpo técnico.

Es decir que, en principio, estarán en los Juegos:

Agostina Hein: 100 libres, 200 libres, 400 libres, 800 libres, 100 mariposa, 200 mariposa, 200 medley y 400 medley.

Decilia Dieleke: 50 espalda, 100 espalda y 200 espalda.

Laila Chaín: 50 espalda, 100 espalda, 100 mariposa, 200 mariposa, 200 medley y 400 medley.

Macarena Ceballos: 100 pecho y 200 pecho.

Malena Santillán: 400 libres y 200 espalda.

Santiago Grassi: 50 mariposa y 100 mariposa.

Martina Barbeito: 200 pecho.

Ulises Cazau: 50 mariposa y 100 mariposa.

Ulises Saravia: 100 espalda.

Andrea Berrino: 50 libre y 50 espalda.

José Materano: 200 espalda.

El equipo técnico estará compuesto por Gustavo Roldán (jefe técnico), Sebastián Montero (entrenador), Walter Rodríguez (entrenador) y Martín Cozza (jefe de equipo).

La competencia de natación se llevará a cabo en la ciudad de Rosario los días 13 al 16 de septiembre en el Complejo Acuático que aún se encuentra en construcción.

La misma estará compuesta de 41 pruebas: 20 masculinas, 20 femeninas y 1 mixta. Las pruebas eliminatorias se realizan en horas de la mañana y las finales, por la tarde.

Las marcas obtenidas serán reconocidas para fines de clasificación a Lima 2027.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)