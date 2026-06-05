De la planificación a la preparación: los Juegos Olímpicos dieron un paso clave

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Para muchos puede faltar una eternidad para que se desarrollen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028. Y es cierto. Más en un país como el nuestro que vive el día a día, que apenas puede pensar en lo que va a suceder mañana.

No obstante, el mundo deportivo de alto nivel pasa por otro lado.

Más allá de la Copa del Mundo de fútbol, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, Estados Unidos se prepara para albergar la otra gran cita internacional: los Juegos Olímpicos.

En ese sentido, desde la organización comunicaron en las últimas horas que LA28 "está pasando de la planificación a la preparación" y para sostener tal circunstancia, mencionaron que se encuentra "respaldada por una sólida colaboración en todos los niveles de gobierno y la creciente participación de millones de aficionados".

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Como conclusión de la reciente visita de la Comisión de Coordinación del Comité Olímpico Internacional (COI) se conoció que la organización avanzará en breve en ciertos puntos clave: la venta de entradas, la Olimpiada Cultural, el programa de voluntariado y el compromiso más amplio de la comunidad.

Así, por ejemplo, ya se han vendido más de cuatro millones de tickets, con compradores de 85 países diferentes. Hasta el 22 de julio, quienes lo deseen pueden anotarse para participar del sorteo de ventanas de compra (la próxima está prevista para agosto).

Asimismo, unas 300.000 personas han expresado interés en ser voluntarios. Mientras que LA28 sigue ampliando su legado y el impacto en la comunidad a través de iniciativas como la Olimpiada Cultural, el Fondo de Campeones de Resiliencia y PlayLA.

"A medida que nos acercamos a 2028, el trabajo se está volviendo más específico y complejo. Se trata de convertir los planes en soluciones que sean realistas, integradas y viables. Cada vez que nos reunimos con LA28, nos recuerda la calidad, compromiso y profesionalismo de las personas que trabajan tras bambalinas para hacer realidad estos Juegos. El progreso que hemos visto hasta ahora nos da toda la confianza de que los próximos dos años nos pondrán en el camino hacia otra edición memorable de los Juegos”, destacó la presidenta de la Comisión de Coordinación, Nicole Hoevertsz.

“Con una sólida base establecida y un aumento de la inercia en cada aspecto de nuestra planificación, estamos más confiados que nunca en nuestra capacidad para ofrecer unos Juegos extraordinarios e inolvidables", añadió Casey Wasserman, presidente de LA28.

Compromiso nacional y local

El trabajo con los gobiernos federal, estatal y municipal en aspectos operativos, como el transporte y la seguridad, se está intensificando, mientras ya ha comenzado la divulgación a las ciudades con miras a organizar una Torch Relay Olímpica que cruce los 50 estados, informaron.

Y por primera vez, las actividades comunitarias para celebrar el Día Olímpico también tendrán lugar este año en ciudades de todo Estados Unidos.

Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 14 al 30 de julio de 2028, seguidos por los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 15 al 27 de agosto.