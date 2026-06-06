Sufre Paraguay: Enciso sufrió una rotura fibrilar, pero igualmente viajará

La Selección de Paraguay recibió un duro golpe a menos de una semana de su debut en el Mundial 2026, luego de confirmarse que Julio Enciso sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho durante el amistoso ante Nicaragua.

El delantero del Estrasburgo de Francia debió abandonar el campo de juego en camilla y entre lágrimas durante el primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, en lo que encendió todas las alarmas en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

De cualquier manera, Julio Enciso va a viajar a la Copa del Mundo porque la decisión de Alfaro es tenerlo con el grupo y trabajar en su recuperación, a sabiendas de que está descartado para el debut ante Estados Unidos y que probablemente también se pierda el juego vs Turquía.

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La lesión de Julio afectó fibras musculares del muslo derecho y se produjo tras la entrada del jugador de Nicaragua, los estudios realizados anoche confirmaron eso y otros en el transcurso del día darán claridad sobre el alcance exacto del golpe. Hoy, estamos a 6 días del debut vs USA, a 12 del partido ante Turquía, a 19 del partido vs Australia e hipotéticamente a al menos 23 de un partido 4. Si todo va bien, la recuperación de la joya demandará entre 14 y 20 días.

Enciso, una de las grandes esperanzas ofensivas de la Albirroja, publicó un mensaje en redes sociales tras la lesión y reconoció que atraviesa “momentos difíciles”, aunque remarcó que su sueño de disputar el Mundial sigue vigente. (NA)