Colapinto, tras clasificar en Mónaco: "Estoy con bronca, pero hice lo mejor que pude"

Franco Colapinto analizó la Clasificación del Gran Premio de Mónaco, en la que terminó 14° y que tuvo a Kimi Antonelli (Mercedes Benz) como poleman.

"Estoy con bronca, pero hice lo mejor que pude", admitió el piloto de Alpine, quien viene atravesando un fin de semana algo adverso.

"Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro, como que cambiaba para el lado opuesto al que pensábamos. Es un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos", admitió el argentino.

No obstante, Franco rescató cosas positivas.

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"En una pista como Mónaco, cuando no tenes esa confianza, se complica. Estuve muy cerca y creo que con ese feeling feo que tuve el fin de semana, haber quedado solo a dos décimas de la Q3 es bueno. Pero una pena porque el auto estaba apara pasar si lo poníamos bien a punto", se lamentó.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una mejor Qualy y partirá desde la novena posición.

"Su experiencia acá en Mónaco es un gran punto, muchas carreras, muchos años y es importante para la confianza", comparó Franco.