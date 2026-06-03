Sin Julián, con Messi aparte y sorpresas en el once, la Selección se entrenó a puertas abiertas

En vísperas del amistoso con Honduras que servirá de prueba de fuego antes del Mundial, la Selección Argentina tuvo su tercera práctica en Kansas que contó con la particularidad de que fue a puertas abiertas y se pudo seguir en vivo con los detalles de la evolución de los lesionados, el probable equipo para el sábado y cómo se vive la previa mundialista desde adentro.

El entrenamiento vespertino comenzó a las 17.30 (hora local), horario que el cuerpo técnico eligió para mitigar los efectos del calor de la ciudad norteamericana. Por primera vez desde que la delegación está completa hubo imágenes en directo sobre la preparación, algo que será recurrente durante el transcurso de la Copa del Mundo.

Lo más llamativo de los primeros minutos fue ver cómo un grupo de lesionados trabajó aparte del resto del plantel. Se trató de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes trotaron e hicieron trabajos precompetitivos por su cuenta, alejados del grueso del plantel mientras avanzan con sus recuperaciones.

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Por el momento hay optimismo para que puedan estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca sus avances en lo físico.

Por su parte, minutos después del arranque aparecieron los ausentes. Primero lo hizo Leandro Paredes, quien tuvo una lesión muscular en el último partido del semestre con Boca y por eso no estuvo a la par pero sí se movió junto a los tres que estaban diferenciados.

Luego, también entró en escena el capitán, Lionel Messi, aunque se movió por su cuenta. En tanto, Julián Álvarez, quien ayer había tenido el alta por un problema en el tobillo, está de reposo porque tiene un inconveniente en el tobillo y luego de haber hecho fútbol tuvo una inflamación.

Si bien la primera cita será este sábado ante Honduras, amistoso que Scaloni utilizará como plataforma de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar rodaje, similar a lo que ocurrirá el próximo martes contra Islandia, el gran objetivo de estos días es recuperar soldados para el debut con Argelia. ¿Cuándo? El 16 de junio.

El entrenador dispuso un once con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel “Flaco” López.

La presencia de Giay aparece como el dato más fuerte de la jornada, en medio de la recuperación de los laterales derechos habituales del plantel. En el cuerpo técnico manejan plazos lógicos y ya establecidos para las altas, aunque primero sería el turno de Nahuel Molina y luego el de Gonzalo Montiel.

Otro de los puntos salientes de la práctica fue la situación de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo trabajó a la par de los arqueros, aunque sin guantes, y en algunos momentos realizó movimientos únicamente con la mano izquierda.

El arquero arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que aparece difícil que pueda sumar minutos en los amistosos. En principio, el objetivo más realista es que esté en condiciones para el debut mundialista, siempre y cuando la evolución continúe dentro de los tiempos esperados.

Con ese panorama, Rulli volvió a quedar bien posicionado para ocupar el arco en los próximos compromisos de preparación, mientras Scaloni termina de ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial.