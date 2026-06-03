Guido Pella y todos los campeones de la Davis serán homenajeados a 10 años de la "remontada histórica"

Los extenistas Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y el bahiense Guido Pella, acompañados por Daniel Orsanic, quien fue era el capitán, se reunirán para un homenaje a 10 años del único título argentino en la Copa Davis.

Los representantes de la delegación que derrotó a Gran Bretaña y Croacia en las semifinales y final volverán a recibir el cariño del público en el estadio del Parque Roca, en el barrio porteño de Villa Soldati.

El evento se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre, 12 días antes de que se cumplan 10 años del último partido de la serie ante Croacia, con entradas que oscilan entre los $50.000 y los $250.000.

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A 10 años de un título inolvidable en la Copa Davis, con el lema “La Remontada Histórica”, la delegación argentina campeona en la final ante Croacia volverá a una cancha de tenis el domingo 15 de noviembre.

La reunión se dará en el marco de un homenaje a los autores de una proeza histórica y contará con Del Potro, Delbonis y Mayer, que disputaron la final, además de Guido Pella, que no jugó en la final pero sí lo hizo en la semi, y el capitán Daniel Orsanic.

Además, será el regreso del oriundo de Tandil al Parque Roca, estadio en el que hizo una exhibición para despedirse del tenis en diciembre de 2024, enfrentando al serbio Novak Djokovic, el jugador con más títulos de Grand Slam en toda la historia.

En el camino al título, aquella Selección argentina tuvo que jugar todas las series como visitante y se impuso a Polonia, Italia, Gran Bretaña, que partía como el primer cabeza de serie, y Croacia, en una serie inolvidable.

La llave decisiva comenzó con una derrota de Federico Delbonis ante Marin Cilic en cinco sets, aunque Del Potro consiguió quedarse con el punto siguiente al vencer a Ivo Karlovic en cuatro sets. De todas formas, los europeos se volvieron a poner en ventaja en el dobles, en el que Cilic hizo pareja con Ivan Dodig.

En ese contexto, Juan Martín Del Potro saltó a la cancha en el primer turno del domingo 27 de noviembre de 2016 con la obligación de derrotar a Cilic para mantener al país con chances. Los primeros dos sets del croata fueron excepcionales, llevándoselos por 7-6 (4) y 6-2 y sacándole todo tipo de margen de error a la “Torre de Tandil”.

Apenas en el tercer punto del tercer set, un Cilic que tenía el dominio total del punto hizo subir a “Delpo” a la red, para luego hacerlo correr hacia atrás con un globo. El argentino llegó cómodo y, de espaldas y pasando la raqueta entre las piernas, ejecutó una “gran Willy” excelente, que subió en forma de globo y cayó por detrás de la posición del croata, que saltó pero no alcanzó a devolver.

A partir de ahí, Del Potro fue ganando en confianza y emocionalmente a un rival que comenzaba a encerrarse. Con su tradicional derecha imparable, el argentino se quedó con los tres sets siguientes por 7-5, 6-4 y 6-3 y dejó todo en manos de Delbonis.

El oriundo de Azul, que en ese momento tenía 26 años, se enfrentó a Karlovic en el partido que definiría al campeón y demostró una frialdad digna de los más grandes. No hubo pelota a la que no llegara, jugó con una confianza sorprendente y se impuso con total facilidad a un Karlovic nervioso, errático e incapaz de mantenerle el ritmo al argentino.

Llegado el match point, el argentino metió un saque potente por el drive su rival, que devolvió largo y generó la euforia argentina: la hazaña de ganar la primera Copa Davis se acababa de concretar, tras un contundente 6-4, 6-3 y 6-2.