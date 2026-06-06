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Argentina volvió a ganarle a México y cruzará con Venezuela en la AmeriCup U18

La albiceleste, ya sin chances de acceder al Mundial, jugará por el quinto puesto.

Joaquín Caumo fue uno de los principales jugadores de Argentina. Foto: FIBa.

Argentina derrotó esta tarde a México, 87 a 73 y mañana jugará por el quinto puesto ante Venezuela en la AmeriCup U18 que se disputa en León, México.

El equipo dirigido por Mauro Polla salió a jugar después de perder ayer la posibilidad de acceder al próximo Mundial U19 de 2027, aunque jugó con la seriedad que merece el torneo.

Por segunda vez Argentina venció a México, que aún no pudo ganar.

El bahiense Genaro Groppa estuvo en cancha 11m59, sumando 2 puntos (0-1 en triples y 2-2 en libres) y 4 rebotes.

Gonzalo Aman fue el principal anotador albiceleste, con 15 puntos. En el global, Argentina anotó 12-26 en triples, 

En el otro partido que determinó los cruces de mañana, Venezuela superó a Dominicana, 80 a 74.

En las semifinales se enfrentarán Canadá-Puerto Rico y Estados Unidos-Brasil.

Mirá el video del partido:

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