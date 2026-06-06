Argentina volvió a ganarle a México y cruzará con Venezuela en la AmeriCup U18

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Joaquín Caumo fue uno de los principales jugadores de Argentina. Foto: FIBa.

Argentina derrotó esta tarde a México, 87 a 73 y mañana jugará por el quinto puesto ante Venezuela en la AmeriCup U18 que se disputa en León, México.

El equipo dirigido por Mauro Polla salió a jugar después de perder ayer la posibilidad de acceder al próximo Mundial U19 de 2027, aunque jugó con la seriedad que merece el torneo.

Por segunda vez Argentina venció a México, que aún no pudo ganar.

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El bahiense Genaro Groppa estuvo en cancha 11m59, sumando 2 puntos (0-1 en triples y 2-2 en libres) y 4 rebotes.

Gonzalo Aman fue el principal anotador albiceleste, con 15 puntos. En el global, Argentina anotó 12-26 en triples,

En el otro partido que determinó los cruces de mañana, Venezuela superó a Dominicana, 80 a 74.

En las semifinales se enfrentarán Canadá-Puerto Rico y Estados Unidos-Brasil.

Mirá el video del partido: