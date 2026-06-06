Gimnasia "anduvo a los tiros" y dejó herido a Quimsa en el primer juego final de la Liga Nacional

Federico Grun fue fundamental en el primer cuarto. Foto: LN.

Demasiada diferencia estableció Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) ante Quimsa (Santiago del Estero) en apenas 11m30 (32-14), lo cual le dio aire de ahí en adelante en el momento que la visita recortó, finalizando 82 a 73.

De esta manera, los sureños se adelantaron 1-0 en la final -al mejor de siete- correspondiente a la Liga Nacional 2025-2026.

Los locales llegaron con el cartel de Nº1 de la fase regular y la visita, con el Nº2, aunque ambos con récord de 24-12.

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Gimnasia convirtió ¡7 de 12! triples en el primer cuarto, contra 0-9 de Quimsa: 26-14.

En ese apartado Federico Grun sumó 3 de 3 y el cubano Marcos Chacón 2 de 2

La tendencia se mantuvo en el segundo, Gimnasia sacó 18 en tres oportunidades y el trámite se desdibujó.

Una vez que dominó con el tiro a distancia, la visita aprovechó el juego interior con las caídas al cesto y un aporte muy importante de los jugadores de segunda línea.

Para el verde significó la primera victoria conseguida como visitante en playoffs, lo cual agiganta la ilusión considerando que está invicto de local en partidos eliminatorios.

En los santiagueños, el bahiense Fausto Ruesga jugó 4m14, anotando 2 puntos.

La continuidad

-Juego 2 | Lunes 8/6 | a las 21 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 3 | Jueves 11/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 4 | Sábado 13/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 5* | Miércoles 17/6 | a las 22.10 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 6* | Sábado 20/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 7* | Martes 22/6 | a las 21 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

*De ser necesario