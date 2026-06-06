El rol de la alimentación en la productividad: ¿qué comen los argentinos en el trabajo?

Los hábitos alimentarios en el trabajo tuvieron una fuerte transformación en los últimos años y el aumento en la demanda de opciones saludables, menús personalizados y alimentación consciente reflejan el nuevo interés de empresas y empleados por integrar la nutrición como parte del bienestar y la productividad diaria.

Según un informe, la comida dejó de ser un servicio básico para convertirse en una estrategia clave dentro de las organizaciones y la necesidad de una nutrición adecuada que potencie y no restrinja nuestras capacidades se convirtió en moneda corriente.

Además, la calidad y variedad de la comida que se ofrece en oficinas, plantas industriales y comedores corporativos dejaron de ser aspectos secundarios para posicionarse como factores estratégicos vinculados tanto al bienestar como a la productividad de los empleados.

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La vivencia común tras el almuerzo era sentirse pesados, sin energía, desenfocados de las tareas que habían quedado pendientes y esto respondía a la ingesta de comida poco saludable o recargada de productos que obligaban a tomarse una pausa prolongada para asimilarlos.

Hoy, cada vez más trabajadores optan por menús personalizados, viandas saludables y una alimentación consciente que responda a sus necesidades nutricionales. Este cambio responde a una mayor conciencia sobre cómo la calidad alimentaria impacta de manera directa en la energía, la concentración y el desempeño durante la jornada laboral.

Investigaciones recientes respaldan esta tendencia

Una investigación de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que una alimentación insuficiente o inadecuada durante la jornada laboral representa un riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. En la misma línea, un informe de la Universidad de California señala que la combinación de jornadas extensas y hábitos alimentarios deficientes incrementa el riesgo de enfermedades crónicas.

Frente a estos desafíos, las empresas están incorporando la alimentación saludable como parte de sus políticas de bienestar laboral. En ese contexto, compañías especializadas en alimentación institucional como grupo observan una transformación en los hábitos y demandas dentro de oficinas y espacios corporativos.

La pandemia también modificó la dinámica de los servicios de alimentación corporativa. El avance del trabajo remoto generó cambios en la cantidad de comensales y en las expectativas de los empleados respecto de la experiencia laboral.

La relación entre alimentación y rendimiento también comenzó a ganar espacio dentro de las organizaciones y los momentos de almuerzo o merienda dejaron de verse únicamente como pausas operativas para convertirse en instancias vinculadas al bienestar y la recuperación de energía.

Especialistas del sector señalan además que la sensación de cansancio o falta de concentración después del almuerzo no siempre está relacionada únicamente con el menú, sino también con los hábitos de consumo.

Comer rápido, frente a la computadora o sin pausas reales puede afectar el rendimiento durante el resto de la jornada, incluso cuando la alimentación es adecuada. Entre las tendencias más visibles aparece una mayor demanda de opciones saludables y personalizadas, a la vez que crece la incorporación de menús vegetarianos, alternativas sin TACC, bebidas con menos azúcar y propuestas con menor presencia de productos ultraprocesados.

En paralelo, también crecieron los servicios de alimentación adaptados a distintas dinámicas laborales, desde comedores corporativos y sistemas de viandas hasta propuestas híbridas que integran cafetería, kioscos saludables y menús personalizados según las necesidades de cada organización. (N/A)i