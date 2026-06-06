Con Aguzzi como figura, Universitario "A" venció a Monte y gritó campeón luego de 4 años

Universitario "A" venció esta tarde a Atlético Monte Hermoso y se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Apertura en Primera de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey, cortándole una racha de siete títulos en fila al elenco del balneario.

El equipo bahiense se quedó con el título tras imponerse por shoot out (3 a 2), luego de igualar sin goles en la final de los playoffs disputada en la flamante cancha de agua del Complejo Héctor Gatica.

En las dos instancias fue fundamental la arquera de Uni Agostina Aguzzi, ya que en el tiempo regular tuvo grandes intervenciones para soportar el embate de Monte, que fue superior y generó una decena de cortos y también varias jugadas de riesgo.

Ya en los penales australianos, Agos atajó dos intentos (primero a Lucía Alejo y el definitivo a Antonella Cárdenas), para que las Pirañas celebren el título con su gente y vuelvan a dar la vuelta olímpica luego de casi cuatro años (NdR: el último título había sido el Apertura 2022, que terminó el 10 de julio).

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Además, en la definición, para el campeón marcaron Julieta Kluin, Isabella Orioli y Morena Guimaráenz. Mientras que Alheli Miranda Aristegui le contuvo su intento a Sofía Macchia y Valentina Guimaráenz definió desviado.

Para Monte, en tanto, anotaron María Emilia Larsen y Morena Andrade. Además, falló Daiana Ackerley.

Esta tarde, Uni salió a la cancha con: Agostina Aguzzi; Josefina Calió, Agostina Dottori, Sofía Macchia; Julieta Kluin, Martina Orioli, Isabella Orioli, Valentina Kluin (capitana); Valentina Abarzúa, Bianca Sardi y Amparo Sabattini. Luego, desde el banco, ingresaron Carmela Baratelli, Ana Paula Gieser, Valentina Guimaráenz, Morena Guimaráenz, Delfina Montesi y Lola Ramírez Ramos. DT: Ezequiel Muñoz.

Mientras que Monte formó con: Noelia Sueldo; María Sol Ayala, Carola Dichiara (capitana), Morena Cervato; María Emilia Larsen, Bárbara Dichiara, Antonella Cárdenas; Delfina Hernández, Giselle Juárez y Lucía Alejo. Posteriormente, desde el banco llegaron Daiana Ackerley, Morena Andrade, Brisa Díaz, Macarena Flores, Sabrina Martínez, María Sol Malewski y Alheli Miranda Aristegui, quien atajó en la tanda de shoot out. DT: Agustín Scanio.

De esta manera, Universitario se quedó con el Torneo Apertura tras ganar la fase regular, producto de 5 victorias y una derrota (2 a 1 ante Pacífico) y también los playoffs, luego de superar en semifinales a Argentino "A" por 2 a 0.