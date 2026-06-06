Regional Pampeano: Sportiva ganó sin bonus y hubo derrotas de Argentino y Universitario

Felipe Serrat aportó el primer try de Las Palomas. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Comenzó este sábado el 17º Regional Pampeano de rugby de mayores, en sus categorías A y B, con la participación de clubes de las uniones Sur, Mar del Plata y Oeste de Buenos Aires.

Hubo tres representantes bahienses en cancha, con Sociedad Sportiva y Argentino en la máxima categoría y Universitario en el segundo escalón.

En nuestra ciudad Las Palomas volvieron a ganar y extendieron su invicto de temporada a 14 juegos consecutivos con el primer triunfo en el TRP A.

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Fue ante Los Cardos de Tandil por 30 a 20 (16-3 en la primera mitad), en un encuentro complicado en el que no pudo asegurar el punto bonus ya que terminaron 3 a 3 en tries.

El elenco bahiense llegó al try vía Felipe Serrat (8m.), Tomás Bermúdez Caneparis (46m.) y Francisco Cantalejos (53m.), mientras que Mateo Köhler aportó 3 penales y 3 conversiones.

Justamente con el try de Cantalejos en el complemento el marcador alcanzó una máxima de 30-3 para el dueño de casa. Pero luego de algunas indisciplinas (dos amarillas a la visita, una para el capitán Paloma), Cardos salió fortalecido.

La visita volcó el peso del juego en campo bahiense a partir del oficio de sus delanteros en el scrum, la disputa de los rucks y la presión defensiva. Mantuvo en campo rival a Sociedad Sportiva, que cerró el juego tras recuperar una pelota en su zona de 22 y luego de sufrir previamente penal en contra.

Sociedad Sportiva formó con 1. Iñaki Azcoitía, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Ignacio Lance; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono, 7. Felipe Inchausti, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Felipe Serrat, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15. Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Relevos, 16. Santiago Bancora, 17. Mauricio Torrisi, 18. Uriel Troncoso, 19. Luca Loiacono, 20. Gerónimo Rivas Pompei, 21. Ignacio Ficcadenti, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Agustín Machado.

Por su parte Argentino cayó en su visita al campeón marplatense Comercial por 43 a 0, partido disputado en Sierra de los Padres.

Al cabo del primer tiempo se impuso el celeste por 24-0.

El Chancho arrancó con 1. Manuel Otero, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4. Santiago Ramos y 5. Julián Gargiulo; 6. Martiniano Barsellini, 7. Emiliano Barrera, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Tomás Expósito; 11. Agustín Grunewald, 12. Guido Marconi, 13. Alejo Marconi, 14. Francisco Muñiz Bullrich; 15. Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio participarán 16. Mauricio Centeno, 17. Valentín Infante, 18. Braian Cardozo, 19. Thiago Zaballa, 20. Francisco Maenza, 21. Franco Litterio, 22. Bautista Gortari y 23. Lucas Sisti.

En las preliminares hubo victorias de Comercial por 17-0 en Preintermedia y por 70-12 en Intermedia.

En otros marcadores de la jornada 1, Mar del Plata 19-San Ignacio 17 y Sporting 10-Universitario (M) 22.

Segunda fecha (sábado 13): Argentino-Universitario (M), San Ignacio-Sociedad Sportiva, Comercial-Mar del Plata Club y Los Cardos-Sporting.

TRP B: cayó "Uni"

También en suelo marplatense, Universitario perdió frente a Biguá por 41-15, luego de una primera parte en la que Las Pirañas cayeron 17-3.

Fue en uno de los partidos de la fecha 1 del Regional Pampeano B.

En el segundo tiempo "Uni" se arrimó 17-15 con tries de Michael Aquino (Tobías Andrade) y de Lautaro Carrio. En la etapa inicial hubo un penal de Andrade.

El Rojo ingresó con 1. Michael Aquino, 2. Santino Verón, 3. Juan Ignacio Gil; 4. Ernesto Theaux y 5. Aucan Morales; 6. Santiago Farías, 7. Marcos Torresi, 8. Mateo Pandolfi; 9. Emiliano D'Amico y 10. Juan Manuel Garechana; 11. Joaquín Cariac, 12. Lautaro Carrio, 13. Tobías Andrade (capitán), 14. Santiago González Lamponi; 15. Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Relevos, 16. Ignacio Aguilera, 17. Matías Lorenzo, 18. Julio Nill, 19. Valentín Gorla, 20. Lautaro Vera, 21. Giuliano Ghesla, 22. Santiago Krieger y 23. Mauro Rudel.

En Intermedia triunfo de los locales por 55-5.

Segunda fecha (sábado 13): Universitario-Unión del Sur, Estudiantes (O)-Los Miuras, Uncas-Pueyrredón y Los 50-Biguá.