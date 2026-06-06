Amistosos: Alemania le ganó 2 a 1 a Estados Unidos en un entretenido partido

A solo cinco días de que ruede el balón en la Copa del Mundo, la Selección de los Estados Unidos recibió una fuerte dosis de realidad. El combinado de las Barras y las Estrellas, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, perdió 2 a 1 ante Alemania en un vibrante partido amistoso disputado en el Soldier Field de Chicago, el cual sirvió como el último ensayo general de ambos previo a su debut mundialista.

El seleccionado alemán pegó de entrada. Apenas iban 2 minutos del encuentro, cuando un centro preciso al corazón del área estadounidense encontró a Kai Havertz, quien midió de forma perfecta el esférico para conectar un sólido testarazo para el 1 a 0.

A pesar del balde de agua fría, los dirigidos por Mauricio Pochettino mostraron personalidad en la cancha. El cuadro norteamericano no se cayó anímicamente y comenzó a hilvanar jugadas de peligro para horadar la muralla defensiva alemana en busca del empate.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La recompensa llegó al minuto 37 tras un tiro de esquina. Luego de un rechazo, el lateral Antonee Robinson se encontró con el balón en las afueras del área y, sin pensarlo dos veces, marcó un auténtico golazo para el 1 a 1.

Sin embargo, el poderío de la 'Mannschaft' terminó de imponer condiciones en la parte complementaria. Al minuto 57, Leroy Sané apareció sin marca dentro del área norteamericana para rematar cruzado.

Estados Unidos cerró su preparación ante del debut por el Grupo D frente a Paraguay.

Por su parte, Alemania debutará ante Curazao en el Grupo E.

Se durmió

Suiza y Australia empataron 1 a 1, en un amistoso entretenido donde ambos equipos aprovecharon errores defensivos para marcar.

Los helvéticos dominaron gran parte del primer tiempo, mientras los australianos reaccionaron en la segunda mitad con mayor intensidad ofensiva y lograron equilibrar el partido en un cierre muy disputado.

Suiza se puso al frente a los 14 minutos. Dan Ndoye abrió el marcador tras una gran definición dentro del área luego de recibir un pase filtrado de enorme calidad por parte de Granit Xhaka.

A los 55 minutos, Australia encontró el empate gracias a una rápida jugada de contragolpe que tomó mal posicionada a la defensa de Suiza. Tete Yengi aprovechó un error en la salida del conjunto helvético, recuperó el balón y definió con gran tranquilidad ante la salida de Gregor Kobel para marcar el 1-1.