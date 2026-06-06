Brasil le ganó a Egipto 2 a 1, aunque generó mucho y concretó poco

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Con pasajes de muy buen juego, aunque sin efectividad, Brasil superó a Egipto 2 a 1, en un cotejo preparatorio rumbo al inicio del Mundial.

En un vertiginoso comienzo, Bruno Guimaraes abrió la cuenta para Brasil a los 7 minutos de juego.

Poco después, Mostafa Ziko aprovechó un grosero error de Marquinhos y niveló las acciones.

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Ya en el segundo tiempo, Endrick volvió a poner al frente al pentacampeón, cuando se jugaban 7 minutos.

El Scracht generó muchas ocasiones de gol, pero le faltó justeza en la definición.

La nota negativa fue la lesión del lateral Wesley con apenas 17 minutos jugados.

La Verdeamarela debutará en el Mundial el próximo sábado ante Marruecos, mientras que Egipto hará su estreno frente a Bélgica el lunes 15 de junio.