Olimpo vuelve al Carminatti y recibe a Brown de Madryn buscando recuperar la senda triunfal

Olimpo recibe esta tarde a Brown de Madryn por la fecha 11 de la Zona 4 del Torneo Federa Al, en la que Villa Mitre tendrá libre.

El aurinegro se presenta en el Roberto Carminatti, desde las 15, con arbitraje de Franco Morón.

El equipo bahiense volverá a ser local de luego de casi un mes, ya que su última presentación fue ante Germinal (triunfo 1 a 0, con gol de Joaquín Susvielles) el pasado 10 de mayo.

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Posteriormente, el equipo bahiense se presentó dos veces como visitante empatando ante Santamarina (0 a 0) y cayendo ante Alvarado en Mar del Plata (2 a 0), lo le significó perder su invicto y récord de valla invicta.

Brown, en tanto, viene de igualar ante Alvarado sin goles, lo que le permitió estirar a cinco partidos su invicto.

En ese lapso, el equipo de Puerto Madryn consiguió dos victorias (1-0 a Villa Mitre y 2-0 ante Germinal) y tres empates (1-1 frente a Germinal y 1-1 contra Círculo).

En el enfrentamiento por la primera rueda, Olimpo se impuso en Madryn por 2 a 0, con goles de Braian Guille y Enzo Coacci.

*Vuelve el "10"

Para el partido de esta tarde, volvió a la lista de convocados Braian Guille, quien había sufrido una lesión muscular en el empate sin goles ante Villa Mitre.

De esta manera, el "10" estará nuevamente a cargo de Carlos Mungo luego de tres partidos: 1-0 ante Germinal, 0-0 frente a Santamarina y 0-2 contra Alvarado.

De esta manera, los elegidos para hoy son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Santiago Llanos, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Guille, Federico González, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Renovado

Aprovechando la fecha libre y los dos partidos que Olimpo disputó como visitante, lo que lo alejaron de su estadio por casi un mes, el club trabajó en el piso del Roberto Carminatti.

En ese tiempo se realizó un resembrado del estadio, que lucirá renovado y bien verde esta tarde.

*El resto

La fecha se jugará íntegramente esta tarde, con otros dos juegos a las 15.

En Mar del Plata, Alvarado recibirá a Sol de Mayo con arbitraje de Diego Novelli.

Mientras que en Rawson Germinal será local de Círculo Deportivo con Pablo Núñez como juez.

A las 15.30, en tanto, Santamarina y Kimberley se medirán en Tandil con Alejandro Scionti como árbitro principal.

*La tabla

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Kimberley, 17; 3°) Alvarado, 16; 4°) Germinal y Sol de Mayo, 13; 6°) Villa Mitre, 11; 7°) Brown de Madryn, 10; 8°) Santamarina, 8 y 9°) Círculo Deportivo, 6.