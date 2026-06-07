Los Pumas 7s, con try bahiense, y Las Yaguaretés se despidieron con triunfos

El bahiense, capitán del equipo argentino, apoyó un try en el último cotejo. Foto: prensa UAR.

Los seleccionados argentinos masculino y femenino de rugby en modalidad seven, culminaron este domingo su participación en el Seven de Bordeaux, tercera y última etapa de la temporada 2025-26.

Al cabo de las tres últimas etapas, los campeones fueron Sudáfrica en varones y Australia en mujeres. En cuanto a los representantes albicelestes, Los Pumas 7s finalizaron 5º con 38 puntos, mientras que Las Yaguaretés fueron 10º (8). En ambos casos, compitieron en la máxima categoría mundial.

Este domingo los equipos argentinos jugaron por el noveno puesto.

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En el caso de Los Pumas 7s vencieron a Alemania por 47 a 19 con tries de Marcos Moneta (3), Juan Patricio Batac (2), Santiago Álvarez Fóurcade y Matteo Graziano. Santiago Vera Feld (4) y Pedro de Haro (2) sumaron las conversiones.

La final de Bordeaux el ganador fue Francia, que superó en la final a Nueva Zelanda por 14-7 y se quedó con la medalla de oro. El bronce quedó para España, que superó en el partido por el podio a Sudáfrica 40-14.

Sudáfrica fue el campeón a partir del arrastre de puntos de las etapas previas de la fase final más lo logrado este fin de semana.

En el caso de Las Yaguaretés le ganaron a Gran Bretaña por 31-19, con tries de Antonella Reding, Cristal Escalante (2) y Sofía González (2). Las conversiones fueron de Sofía González (2) y Candela Delgado.

En la final femenina el ganador fue Australia (26-19 a Nueva Zelanda), mismo seleccionado que finalizó 1º en las posiciones.

Derrota de Burgos y "Feta"

Este domingo se jugó la final del campeonato profesional español, en el que Recoletas Burgos Caja Rural perdió en tiempo adicional ante VRAC por 25-24 (10-21).

La victoria y el decimocuarto campeonato del club de Valladolid en la División de Honor, llegó a los 84 minutos con un penal convertido por el apertura salteño Baltazar Taibo.

Burgos contó con la participacion del bahiense Federico Casteglioni, quien ingresó como suplente a los 62m. cuando el partido estaba 22-21 para su equipo.

De este modo se reeditó el mismo final y mismos protagonistas de las finales DH A de 2022-23 y 2023-24.

Recordamos que hubo un intento de impugnar a Burgos como finalista de la División de Honor a raíz de un supuesto jugador mal incluido ante Ordizia en semifinales.

El pedido fue apelado y desestimado.