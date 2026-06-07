AmeriCup U18: Argentina terminó siendo el mejor entre los que no clasificaron al Mundial
La albiceleste, con presencia bahiense, venció a Venezuela, 72 a 58.
Argentina finalizó en el quinto lugar en la AmeriCup U18, al vencer esta tarde a Venezuela, 72 a 58.
El equipo que orientó Mauro Polla fue el mejor entre los que no lograron clasificar al Mundial U19 de 2027: Estados Unidos, Canadá (ambos jugarán la final a las 23), Brasil y Puerto Rico (disputarán el tercer puesto, a las 20.30).
La albiceleste completó un récord de cuatro triunfos (ante Brasil, México -en dos oportunidades- y Venezuela) y dos derrotas (frente a Estados Unidos y Puerto Rico).
En tanto, Dominicana se ubicó séptimo, al vencer a México, 111 a 73.
Las estadísticas completas del partido
En la última presentación de la albiceleste, el bahiense Genaro Groppa (Liniers) estuvo en cancha 5m08,
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