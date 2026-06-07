Y un día, las chicas de 9 de Julio se dieron el gusto de ganarle a Peñarol

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio -sin Isabella Roldán, afectada a la Selección argentina- se dio el gusto de ganarle a Peñarol (Mar del Plata), como local, 61 a 53, por la octava fecha de la Liga Provincial Femenina, clasificatoria a la Liga Nacional.

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Fue la primera vez que el representante bahiense supera al milrrayitas en siete enfrentamientos desde que empezaron a verse las caras la temporada anterior.

Delfina Álves da Florencia arma el lanzamiento ante Camila Weiske.

Hubo dos protagonistas bien marcadas en el juego: Delfina Alves da Florencia, que sumó 18 puntos (1-2 en t3, 6-8 en t2 y 3-4 en t1), más 6 rebotes, por las locales, y en las visitantes la experimentada Tamara Dell'Olio, que terminó con 23 unidades (1-1 en t3, 7-9 en t2 y 6-9 en t1), más 7 rebotes y 2 asistencias.

Pique alto de Isabella Larrasolo, frente a la firme defensa de Micaela Cervone.

La única contra para las chicas de 9 fue la diferencia, porque en La Feliz perdieron perdió 61 a 40 y tendrían desventaja en caso de terminar igualadas.

De todos modos, este triunfo las deja con chances de clasificar directo entre los dos primeros, o bien quedarse con la ventaja para los playoffs, cuando crucen 3-6 y 4-5, para meterse en semifinales.

Isabel Sorzini inicia el cambio de dirección frente a Selent.

Los otros

En los restantes dos juegos de la jornada, Estudiantes (Olavarría) le ganó a Platense (La Plata), 54 a 52 yQuilmes (Mar del Plata) a Hogar Social Berisso (La Plata), 65 a 40.

Lo que le resta

En las últimas dos fechas, 9 de Julio recibirá a Quilmes y cerrará de visitante ante Platense.

La síntesis:

9 de Julio (61): I. Larrasolo (11), A. Althabe (14), V. Martín (2), D. Álves da Florencia (18), I. Sorzini (5), fi; I. Corvalán (2), M.V. Flores (2), A. Maurer (5), M. Bussetti (2) y J. Azaroff. DT: Julián Turcato.

Peñarol (53): G. Demarsico (7), V. De Cabo (12), M. Cervone (2), C. Selent (6), T. Dell'Olio (23), fi; S. Colantonio, y C. Weiske (3). DT: Mariano Pinto.

Cuartos: 9 de Julio, 11-14; 27-27 y 47-38.

Árbitros: Sam inglera y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Posiciones

1º) 9 de Julio, (7-1), 15 puntos

2º) Peñarol, (6-2), 14

3º) 9 de Julio, (6-2), 14

4º) Hogar Social, (3-5), 11

5º) Platense, (1-7), 9

6º) Estudiantes, (1-7), 9