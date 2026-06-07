Muerte en el gimnasio: el lugar no contaba con habilitación municipal

El gimnasio Sport Club, donde en la jornada del sábado falleció una persona luego de caer desde 5 metros de altura, no contaba con la habilitación municipal correspondiente.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a La Nueva., señalando que el sitio solo contaba con un permiso precario que ya se encontraba vencido.

El mediodía del sábado, este gimnasio -ubicado en Avenida Cabrera al 4.100, en el mismo precio que Chango Mas- ganó los principales titulares de la ciudad cuando Roberto Cafasso, de 69 años, que se encontraba corriendo en una cinta en el segundo piso del lugar, tropezó, no pudo mantener el equilibrio y cayó al vacío.

Producto de esa caída, perdió la vida. Según se indicó, el lugar no contaba con una protección para evitar este tipo de accidentes.

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Cafasso fue director del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los concesionarios y permisionarios hasta el año 2023.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, especializada en delitos culposos.