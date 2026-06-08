Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.466,02 para la venta y de $1.412,96 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,19% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.460,00 (+0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.445,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.904,50 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.462,57 (+0,19%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.518,93 (+0,53%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 494 puntos básicos (0,00%).