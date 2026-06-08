Olimpo, entre la falta de gol y la preocupación del hincha: “No hay que perder la calma, falta mucho todavía”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

¿Qué preocupa más en Olimpo, el rendimiento colectivo o la falta de gol (uno en los últimos 5 partidos)?

El aurinegro no gana desde hace tres fechas en la Zona D del Federal A (0-0 con Santamarina, 0-2 ante Alvarado y el 0-0 de ayer frente a Brown de Puerto Madryn) y Agustín Bellone pidió “Antes que nada no debemos perder la calma”.

El lateralista santafecino, que cumple su segundo ciclo en la entidad olimpiense, reconoció que “es un torneo sumamente parejo y que como equipo tenemos mucho por corregir”, aunque si Olimpo es el líder de las posiciones del Grupo por algo debe ser.

“Estamos primeros con 21 puntos sobre 30 posibles y solo nos convirtieron dos goles, Alvarado en un mismo partido. Ante ese rival generamos muy poco, casi ni le pisamos el área”, reconoció quien desde hace dos cotejos viene reemplazando a Cristian Chimino.

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“Ante Brown jugamos bien, intentamos en todo momento y tuvimos un alto porcentaje de posesión de balón. Creamos situaciones pero nos faltó la puntada final, el gol”, agregó sin necesidad de rasgarse las vestiduras.

--No están entrando las que si entraban en la primera rueda.

--Puede ser. Antes generábamos y alguna metíamos, pero bueno, es uno de los aspectos a prestarle atención. Más allá de eso, en este equipo las cualidades positivas pesan más que los aspectos a corregir. Me refiero a que mejoramos el funcionamiento y seguimos con el arco invicto en nuestra cancha (en cinco encuentros ya disputados: 2-0 a Alvarado, 1-0 Sol de Mayo,1-0 Círculo Deportivo, 1-0 a Germinal y 0-0 en la víspera).

“Yo quiero ganar todos los partidos, pero a veces no se puede. Debemos seguir enfocados, potenciando lo que venimos haciendo bien y cambiar lo que vemos que está mal; todavía estamos a tiempo, el certamen es larguísimo”.

--Alvarado se les puso a dos unidades en la tabla, ¿importa o no miran para abajo?

--Sí, importa, queremos salir primeros, aunque quedarte con el 1 o el 4 sea lo mismo. El primer objetivo que tenemos es terminar arriba de todos.

--¿Cómo notás al hincha, intranquilo o tan confiado como ustedes?

--Atravesamos un momento de incertidumbre, no lo niego, aunque el hincha está cansado de ver a Olimpo tantos años seguidos en esta categoría. Creo que eso agota más que la seguidilla de tres partidos que llevamos sin triunfos.

“A Olimpo le queda chico el Federal A, lo sabemos todos, y vamos a hacer todo lo posible para devolverlo a donde se merece estar: la Primera Nacional”.

El dato: En un historial que se extendió a 6 enfrentamientos, Guillermo Brown de Madryn sacó ayer el primer punto frente a Olimpo. Antes había perdido siempre: 1-2 por la Copa Argentina 2013, 0-2 Primera Nacional 2018, 0-4 Federal A 2025 y 0-2 en la rueda inicial de este torneo 2026.