Mahrez le tiene fe a Argelia: "A los que se levanten a las 3, si Dios quiere, los haremos felices"

El Mundial está a la vuelta de la esquina y Riyad Mahrez, gran figura y capitán de Argelia, palpitó el duelo con la Selección Argentina del próximo martes 16 de junio.

El ex Manchester City habló en su llegada a Estados Unidos y dijo: "Con Argentina será un buen partido. Lo tomamos como cualquier otro".

A la hora de analizar el nivel del último campeón del Mundo, subrayó: "Será un rival duro, pero estamos listos”.

"A los que se levanten a las 3 de la mañana, si Dios quiere, los haremos felices", disparó el zurdo.

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Mahrez actualmente se desempeña en el Al Ahil de Arabia Saudita. En Inglaterra, fue campeón con los Citizens y con Leicester City, en la famosa gesta del equipo de Claudio Ranieri.

Argelia --que viene de vencer a Holanda 1 a 0-- cerrará su gira de amistosos el miércoles, a las 14, ante Bolivia.

Además de Argentina, el seleccionado africano enfrentará posteriormente a Jordania y luego a Austria.