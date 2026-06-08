Aprehendieron a un hombre tras agredir a dos empleados en un bar de la avenida Alem

Un hombre de 40 años fue aprehendido durante la última madrugada luego de presuntamente agredir a dos empleados de un bar ubicado en la intersección de avenida Alem y Trelew.

Fuentes oficiales señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 3:30, cuando personal de la UPPL acudió al local gastronómico Las Tías y procedió a la aprehensión de Marcelo Alejandro Bullones, acusado de atacar a los trabajadores utilizando el soporte para los pies de la silla de ruedas de su pareja.

Como consecuencia de la agresión, Emanuel Nicolás Artiga, de 29 años, y Kevin Oscar Ojeda, de 22, sufrieron golpes en la cabeza. Ambos fueron asistidos por una ambulancia y posteriormente trasladados al Hospital Municipal. Según se indicó, se encontraban conscientes y sin riesgo de vida.

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Los efectivos secuestraron el elemento utilizado durante el ataque y trasladaron al acusado a la sede de la comisaría Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, la agresión se habría desencadenado cuando Bullones solicitó un cigarrillo a los empleados del establecimiento y recibió una respuesta negativa. No obstante, las circunstancias del episodio son materia de investigación.

La causa fue caratulada como Lesiones, tomando intervención la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.