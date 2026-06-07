Después de una rueda inicial a pura cosecha, Olimpo se secó: un gol en los últimos 5 partidos

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Después de 28 días, Olimpo volvió a jugar de local pero dio la impresión que ya no es el equipo de la primera rueda, ese al que se le caían los goles del bolsillo y que en el Carminatti hacía gala de una eficacia pura y perfecta para ganarte como sea.

En una cancha blanda, el aurinegro estuvo duro de tracción y terminó dejando los dos primeros puntos del campeonato en casa (en la rueda inicial había superado sucesivamente a Alvarado, Sol de Mayo, Círculo Deportivo y Germinal).

El 0-0 de esta tarde frente a Brown de Madryn seguramente dejará mucho para el análisis y el debate interno del plantel, aunque lo que más preocupa, sin lugar a dudas, es la sequía que arrastra sin convertir: un tanto (el de Joaquín Susvielles al representativo de Rawson) en los últimos 5 compromisos.

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Si dejamos de lado los números, el nivel de juego del aurinegro fue similar a otros encuentros en Bahía. Con ritmo (que no es lo mismo que dinámica, porque Olimpo a veces hace todo muy lento), arrinconando a su rival en gran parte del partido, forzando situaciones de peligro a partir de arrestos individuales y congregando manifestaciones asiduas en ofensiva. Todo bárbaro, pero está vez le faltó el gol. A diferencia de otras veces, no mandó a la red lo poco que generó.

Se topó con un adversario aplomado (todos corren y defienden sin distinciones de rangos ni de jerarquías) y con un arquerazo (Sebastián Grinovero), clave en la seguidilla que el Almirante lleva sin perder: dos éxitos y 4 empates.

Después de un primer tiempo donde se prestaron el balón y el olimpiense quiso ser más “pesado” en campo enemigo modificando rápido el 4-1-3-2 a un 4-3-3 (Ibarra de wing por derecha, aunque nunca se afirmó al piso ni a sus botines) que no estremeció el alma visitante, la etapa complementaria fue totalmente distinta.

Trocando posiciones constantemente, sobre todo Amarilla, y con algunos garabatos sobresalientes de Guille, el anfitrión metió al sureño en su arco, que solo prendió turbinas y maquilló sus intenciones en ataque con contras débiles que se generaron cada vez que Olimpo quedó pasado de la línea de la pelota.

Los de Mungo fueron incisivos y arbitrarios en toda esa segunda parte, aunque carecieron de un fundamento con más poder y liturgia que la insistencia.

El referí Franco Morón, que no sancionó varios foules que traspasaron los límites del juego brusco y la mala intención, ignoró una amarilla casi naranja de Bellone sobre Martín Rivero que le dejó al capitán albiazul la media rota. Ni falta cobró.

Más allá del inquietante “Movete Olimpo movete, movete deja de…” que bajó de la tribuna de socios, lo positivo es que la Mungoneta sigue liderando la Zona 4 (Alvarado ganó y se le puso a dos puntos) y de local no recibió goles (la defensa atraviesa un gran momento con Moiraghi de "patrón") en los cinco cotejos que ya disputo.

Algo es algo.

La síntesis

Olimpo 0 (4-1-3-2)

Lungarzo 5

Bellone 6

MOIROGHI 8

Ferreyra (c) 7

Lapetina 6

Stancato 7

Amarilla 6

D. Ramírez 5

Ibarra 4

Guille 6

F. González 6

DT: Carlos Mungo

Brown PM 0 (4-1-4-1)

Grinovero 8

Kostelak 6

Paperelli 6

R. Díaz 6

Moreno 5

F. Silva 5

Zappulla 5

Mera 5

Rivero 6

Bravo 5

Cucchi 5

DT: Christian Corrales

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 64m. Coacci (6) por Ibarra, 72m. Susvielles por F. González y 85m. Llanos por D.. Ramírez, en Olimpo; 72m. Varela por F. Silva y Hang por Moreno, 77m. Conde por Kostelak y L, Dezi por Zapulla y 93m. Paileman por Cucchi, en Brown.

Amonestados. D. Ramírez (45+1), en Olimpo; Kostelak (77m.), R. Díaz (79m.) y Varela (81m.), en Brown.

Arbitro. Franco Morón (6)

Cancha. Olimpo (7).