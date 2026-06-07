Las ventas minoristas bajaron 1,2% interanual en mayo pero terminaron por encima de abril

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 1,2% interanual en mayo y acumulan una caída del 3,1% en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El dato implica un nuevo descenso, sumando más de un año de contracción, con bajas en todos los meses del actual calendario: caída del 3,2% en abril, 0,6% en marzo, 5,6% en febrero y 4,8% en enero. La última medición interanual positiva fue en abril del 2024.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una suba en el consumo del 1,2% en el quinto mes del año respecto de abril.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el balance operativo de mayo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista”, señalando que “ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos”.

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En contraste, plantearon que “los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo, demostrando que el ingreso disponible de los hogares se encontró focalizado casi con exclusividad en el mantenimiento de la canasta básica”.

Además, el reporte puntualizó que “desde la perspectiva de la oferta, la tracción del volumen de ventas dependió estrictamente de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico”.

Al respecto, remarcó que “esta dinámica comercial, combinada con el incremento de los costos operativos fijos y las actualizaciones tarifarias, generó una severa compresión en los márgenes de rentabilidad”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 48,2% de los encuestados reportó un escenario de estabilidad interanual, marcando un descenso de 5,1 puntos porcentuales respecto a abril”. En relación con la expectativa futura, reflejó que “proyectaron un escenario de paridad para el 48,4% de la muestra, mientras un 38,8% anticipó un repunte de la actividad y el 12,8% estimó un retroceso”.

El relevamiento por rubros presentó tres rubros con desempeño positivo. La mayor expansión interanual correspondió a Farmacia (+8,2%). Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%) también tuvieron registros positivos. De manera inversa, Bazar, decoración y muebles lideró las retracciones (-8,9%), seguido por Textil e indumentaria (-5,2%).

El rendimiento de cada rubro