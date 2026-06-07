La última misa ricotera: las emotivas fotos de la despedida al Indio Solari

Miles de fanáticos están despidiendo a Carlos Alberto “Indio” Solari en el parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda.

El velatorio se realiza en el microestadio Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal.

Sin embargo, la llegada de miles de seguidores hizo que se abrieran las puertas una hora antes. Además, no se estableció un límite horario. Incluso, se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

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A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV). (con información de TN, NA e Infobae)