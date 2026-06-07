Renace el club Estrella, acompañados por Los de siempre

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 39 años, en junio de 1987, fue inaugurado el nuevo estadio del club Estrella, cinco años después de haber sido destruido por un temporal.

En febrero de 1982 un temporal de agua y viento arrasó con las instalaciones de la entidad, al generarse ráfagas que provocaron una implosión del que derrumbó sus paredes e hizo caer la cubierta sobre el flamante piso flotante.

De inmediato comenzó en la ciudad una movida para colaborar con la entidad, de modo de poder poner en marcha en el menor tiempo posible su reconstrucción.

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La devastadora acción del temporal

Así se llegó a la jornada de 1987, cuando “el sueño de un nuevo escenario” se volvió realidad. Por eso los directivos organizaron un acto que, como era de esperar, congregó a allegados a la institución y al público en general.

Aquella noche se presentó la banda de música Santa Cecilia, actuaron patinadores, hubo un homenaje a Esteban Pérez, Ariel Scolari y Jorge Faggiano, recientes campeones sudamericanos, un reconocimiento a Raúl Torroba como gerente de la Asociación Bahiense de básquet y, finalmente, el plato fuerte de la noche, un partido de básquet entre jugadores veteranos locales y un seleccionado de Córdoba.

Los de Siempre, equipo de leyendas

Así, con el nombre de “Los de siempre”, dirigidos por Alberto Pedro Cabrera, la gente tuvo oportunidad de disfrutar de la presencia en cancha de César Lousteau, Lito Fruet, Jorge Cortondo, Roberto Ojunián, Monachesi, Redivo, Laguzzi, Raúl López, Raúl Álvarez y Jaime Scheines. En el otro campo, Veteranos de Córboba, con Farías, Fratini, Chazarreta, Salas, Lagris, Fuertes, Brum, Correa y Aguilar. Como árbitros, Rodolfo Gómez, Gustavo Sedan y Alejandro Ramallo.

Jorge Cortondo en el partido inaugural

Si bien el encuentro era amistoso-anecdótico, fue jugado a pleno. Un parejo primer tiempo (33 a 33) el final para los locales por 78 a 65. Un doble de Fruet, uno de Cortondo y 25 puntos de Palometa Monachesi.

Estrella estrenó estadio, entre festejos, aplausos y glorias. La solidaridad bien entendida.