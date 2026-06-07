Puerto Madryn y el espectáculo de las ballenas: una escapada para vivir la naturaleza de cerca

Hay experiencias que dejan una huella imborrable. Ver una ballena emerger del agua, observar sus movimientos majestuosos y escuchar el sonido de su respiración en medio de la inmensidad del mar es una de ellas. Durante la primavera, las aguas del Golfo Nuevo se convierten en escenario de encuentros inolvidables entre visitantes y uno de los mamíferos más grandes del planeta.

Por eso, noviembre es uno de los mejores momentos para descubrir Puerto Madryn, una ciudad que combina naturaleza, tranquilidad y una identidad profundamente vinculada al mar. A lo largo de sus playas y miradores costeros, el paisaje cambia constantemente con la presencia de la fauna marina, ofreciendo postales difíciles de encontrar en otros destinos del país.

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La propuesta de Viajes La Nueva contempla salida el 6 de noviembre desde Bahía Blanca, viaje en bus ida y vuelta, dos noches de alojamiento en hotel céntrico con desayuno, coordinación durante toda la estadía y guía local.

El valor es de 360.000 pesos por persona en base doble, lo que representa una alternativa accesible para quienes desean disfrutar de unos días de descanso sin necesidad de realizar largos traslados ni complejas planificaciones.

Más allá del atractivo de las ballenas, Puerto Madryn invita a recorrer una ciudad amable para el visitante. Su extensa costanera es ideal para caminatas frente al mar, mientras que sus restaurantes permiten degustar pescados y mariscos frescos, protagonistas de una gastronomía que refleja la riqueza del litoral patagónico.

La cercanía con algunas de las áreas naturales más importantes de la región convierte además a la ciudad en una excelente puerta de entrada para descubrir la biodiversidad de Chubut. Lobos marinos, aves costeras y paisajes de estepa se integran en un entorno donde la naturaleza conserva un papel central y ofrece oportunidades para la observación y la fotografía.

Los interesados en sumarse a esta propuesta pueden solicitar más información y realizar reservas en las oficinas de Viajes La Nueva, ubicadas en Sarmiento 54 de Bahía Blanca. También pueden comunicarse por WhatsApp al 291 447-4455, telefónicamente al 291 459-4000 o consultar todos los detalles de la salida y otras propuestas turísticas en viajeslanueva.com

A medida que se acerca el final de la temporada de ballenas, noviembre se presenta como uno de los momentos más atractivos para realizar este viaje. Las temperaturas son agradables, los días son más largos y las condiciones resultan ideales para disfrutar de las actividades al aire libre y de la contemplación de la fauna marina.

Para quienes buscan una escapada diferente, con paisajes imponentes y emociones genuinas, Puerto Madryn vuelve a confirmar por qué es uno de los destinos más elegidos de la Patagonia argentina.