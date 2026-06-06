Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 7 de junio
Satelmet informó una temperatura máxima de 14 grados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 14.
En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con ocasionales lloviznas. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será regular a buena.
Por la tarde habrá tiempo nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría, nubosa y húmeda y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso y húmedo con llovizna. Poco cambio de temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 11/13.-
ZONA VENTANIA: Nuboso y húmedo con niebla y llovizna. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 10/12.-
GUAMINI: Nuboso con precipitaciones intermitentes. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Sudeste y Este. Temperatura 12/15.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío, nuboso y húmedo a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Sur. Temperatura 11/14.-
NEUQUEN: Frío, nuboso y húmedo a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudeste. Temperatura 9/15.-