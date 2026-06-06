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Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 7 de junio

Satelmet informó una temperatura máxima de 14 grados.

Foto Archivo La Nueva

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 14.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con ocasionales lloviznas. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será regular a buena.

Por la tarde habrá tiempo nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fría, nubosa y húmeda y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso y húmedo con llovizna. Poco cambio de temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 11/13.-

ZONA VENTANIA: Nuboso y húmedo con niebla y llovizna. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 10/12.-

GUAMINI: Nuboso con precipitaciones intermitentes. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Sudeste y Este. Temperatura 12/15.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío, nuboso y húmedo a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Sur. Temperatura 11/14.-

NEUQUEN: Frío, nuboso y húmedo a fresco. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudeste. Temperatura 9/15.-

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