Palihue aprovechó su chance extra, venció a Argentino "B" y se consagró campeón de la Copa de Bronce

Palihue venció anoche a Argentino "B" y se consagró campeón de la Copa de Bronce del Torneo Apertura de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey.

El albiverde dio la vuelta olímpica tras imponerse por 1 a 0 en cancha de Pacífico, donde se disputó la final extra, chance que se había ganado por ser el mejor de la fase regular.

El gol del triunfo en el partido decisivo lo anotó Catalina Manques, a los 44 minutos.

De esta manera, Palihue se coronó luego de terminar primero en la primera etapa, con 6 triunfos y ninguna derrota, donde había anotado 43 goles y sólo había recibido 3.

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En playoffs, en tanto, había caído en semifinales ante Sporting por shoot out (2 a 0), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Además, con este título el equipo que conduce Juan Francisco Aristu se ganó su chance de jugar la promoción por el ascenso a la Copa Plata.

*Todos los campeones y falta uno

Tras las finales disputadas ayer, se conocieron todos los campeones del Torneo Apertura de Damas.

Universitario "A" se quedó con la Copa de Oro, Universitario "B" ganó la de Plata y Palihue festejó en la de Bronce.

Mientras que en Caballeros, esta tarde se conocerá el nuevo campeón entre Universitario y El Nacional.

Desde las 19 y en la cancha del albirrojo se disputará la final extra con una nueva edición del clásico.

Las Pirañas ganaron la fase regular y el Celeste se quedaron con los playoffs, luego de vencer a Uni el pasado domingo por shoot out.