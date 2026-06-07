¿Se armarán esta noche los cruces de cuartos de final de la LBB Bronce?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Tienen continuidad esta noche, desde las 20, las series de Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino" y de vencer los cuatro visitantes, automáticamente quedará conformada la llave de cuartos de final.

Tras las victorias locales en los primeros juegos de las series al mejor de tres, hoy invierten esa condición, midiéndose Fortín Club de Pedro Luro (0)-Caza y Pesca Huracán Médanos (1), Fútbol y Tenis de Buratovich (0)-Sporting (1) -en Argentino-, Velocidad B (0)-Whitense (1) y Bella Vista (0)-Los Andes (1), en Napostá.

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Para determinar los cruces, los cuatro que obtengan sus series se ordenarán en función de la posición que ocuparon en la fase regular. Así terminaron: 5º) Caza y Pesca, 6º) Sporting, 7º) Whitense, 8º) Los Andes, 9º) Bella Vista, 10º) Velocidad, 11º) Fútbol y Tenis y 12º) Fortín Club.

En caso que hoy se repitan los cuatro ganadores, cruzarían, desde el miércoles, 1º) Bahiense del Norte B-8º) Los Andes, 2º) Barracas-7º) Whitense, 3º) Pellegrini-6º) Sporting y 4º) Sportivo B-5º) Caza y Pesca.

De lo contrario, ese día se jugará el o los terceros partidos que fueran necesarios.

Fortín Club (0)-Caza y Pesca (1)

Caza y Pesca visita a Fortín con la ventaja de estar 1-0 (65-50), sabiendo que su rival aún no pudo ganar, y que convirtiendo su media de 65 puntos de los últimos partidos tiene muchas posibilidad de ganar.

Los mismos rivales en la fecha inaugural se enfrentaron en el escenario donde vuelven a jugar hoy, con victoria de Caza y Pesca, 77 a 55.

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone (Fortín Club).

Árbitros: Horacio Sedán y Juan Agustín⁩ Matías.

Novedades: en los locales no juegan Gianfranco Tidei (motivos personales) y Rodrigo Sánchez (trabajo), mientras que retornan Nicolás Valero y Pablo Acuña.

La visita, por su parte, tendrá por primera vez plantel completo, coincidiendo los cuatro refuerzos: Juan Cruz Redivo, Nicolás Sánchez, Herman Banegas y Agustín Solomon.

Fútbol y Tenis (0)-Sporting (1)

La serie más pareja en el inicio de la Reclasificación terminó con triunfo de Sporting ante Fútbol y Tenis, 57 a 55, a quien ya había superado -en cancha de Barracas- en fase regular, 64-48.

Los de Buratovich estuvieron más cerca que nunca de volver a ganar (acumulan 10 derrotas en fila), imponiendo el juego más conveniente en función de su realidad.

El rojinegro, por su parte, necesita subir su producción si pretende ratificar su condición de favorito en la serie.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino, Holdich 350).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Mauro Guallan.

Novedades: el equipo de Burato no cuenta con Gonzalo Semper (lesionado) y Sebastián Esquivel (tres fechas de suspensión). Mientras que los puntaltenses están completos.

Velocidad B (0)-Whitense (1)

Whitense irá a cancha de Velocidad con el fresco antecedente de haber ganado por una diferencia de 34 puntos (94-60), frente a un Velocidad B al que también ya le ganó en su cancha (87-63) y lleva nueve partidos sin poder festejar.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Sebastián Arcas y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en el azulgrana, durante la práctica de anoche Santiago Hiebaum se sacó el dedo y continúa afuera Bautista Schultz (esguince). En tanto, el portuario no tiene a Ariel Ocampos y Carlos Nador, quien ya volvió a mover, aunque será preservado.

Bella Vista (0)-Los Andes (1)

Los Andes viaja a Bahía con la tranquilidad de estar 1-0 ante Bella Vista (62-55), aunque sabiendo lo que debió trabajar para quedarse con la victoria frente a un rival que lo incomodó también en la fase regular: 79-73. Esa primera victoria fue en el escenario del verde, en cambio hoy jugarán en Napostá.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Sebastián Giannino y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: el verde es probable que no cuente con Francisco Ariza (motivos laborales). En el albiazul no juega, como viene sucediendo, Alfredo Cortina (lesionado).