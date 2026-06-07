Edificios del centro que cambian de dueños, marcas que desembarcan y comerciantes en alerta

--Hola Juan, te hacía armando las valijas para ir al Mundial.

--Ojalá, pero no me dan los números para semejante lujo. Aunque es un viaje medio chino por las distancias, te adelanto que más de un bahiense va a estar presente.

--Por empezar, Lautaro Martínez y Facundo Tello.

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--A propósito, haceme acordar en un rato que te cuente algunas perlas de ambos. Antes, pedí los cafés y arranquemos.

--Dale. ¿Estuviste en la charla de los comerciantes con los legisladores bonaerenses?

--Me dí una vuelta. Me sorprendió la cantidad de comerciantes, empresarios, industriales y emprendedores que se unieron en un pedido de alivio fiscal, financiamiento y una declaración de emergencia económica para enfrentar la crisis agravada por el temporal de diciembre de 2023 y la inundación de 2025.

–-Estuvieron Andrés De Leo, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, Oscar Liberman y Nerina Neumann, pero se ausentaron Héctor Gay, Carla Panelli, Mariela Vitale, Ayelén Durán y Maite Alvado.

--Una pena, porque en esta situación no deberían existir las diferencias partidarias, sobre todo porque la gran mayoría señaló que luchan día a día para evitar el cierre de sus negocios y sostener las fuentes de trabajo.

--Sólo hay que mirar la estadística de la Cámara de Comercio, en la que se expone que se cierran 6 comercios por mes en la ciudad. Y la crisis no hace distinción, porque también fueron empresarios que tienen muy aceitadas las ventas on line y también les va mal.

--La realidad es que cuando no hay plata, no hay consumo. Y eso se nota con una simple recorrida por los sectores comerciales de la ciudad.

--De hecho, cerró el restaurante Nicéforo, que tenía una ubicación privilegiada como es Alem casi Sarmiento y siempre había gente. Pero los costos superan las ganancias y así no funcionan las cosas. Hoy su dueño está vendiendo las herramientas de trabajo que le quedaron para pagar deudas.

--En contrapartida, también hay bahienses a los que les va bien e invierten. Por ejemplo, ¿es verdad que se vendió un edificio entero a metros del Palacio Municipal?

--Tenés buen “ojo”. Me dijeron que está cerca de concretarse, pero como no tengo la confirmación oficial prometo traerte más precisiones la próxima semana.

--Seguro que algo me podés adelantar.

--El interés sería de un abogado bahiense, que tiene un familiar directo que es especialista en una rama de la medicina. Y la intención sería montar allí una clínica de ese área puntual, pero no me descartan que la que funciona actualmente se mude, sino que podrían compartir el edificio.

--¿De la venta del hotel ubicado en Chiclana al 200 también te vas a hacer el misterioso?

--¡Cómo viniste hoy! Supongo que te estás refiriendo al City.

--Parece que te tengo que andar sacando las novedades con tirabuzón.

--Puff. Hace cuanto que no escucho esa palabra; me tiraste con el almanaque. Recordarás que allí funcionó la pensión de las divisiones formativas de Olimpo hasta 2019. Desde ese entonces que estaba en venta y todo parece indicar que han “cantado bingo en la sala” hace poco.

--Ese inmueble es de cuatro pisos y tiene casi 1500 metros cuadrados, con 60 habitaciones y 48 baños, además de oficinas, lavandería y terraza. Pertenecía a la familia Martínez Gambino, si no me falla la memoria.

--Exacto. La idea es reciclarlo, porque realmente estaba en muy malas condiciones, y generar departamentos en ese mismo espacio.

--Por esa zona hay otro edificio que se vende.

--¡Apa! Al fin aportás vos un dato.

--Es el histórico inmueble de Chiclana y Donado, inaugurado en 1922 por el Banco Anglo Sudamericano y desocupado hace poco por el HSBC cuando fue adquirido por el Galicia. Y lo está ofreciendo una inmobiliaria porteña, a un valor de 1.585.000 dólares, a casi 2.000 el metro cuadrado.

--Saladito. Lo único que espero es que no quede abandonado como tantos otros del microcentro. Ya que estamos en el rubro inmobiliario, ¿te acordás del club Quilmes, en el barrio Pedro Pico?

--Claro. Pero quebró y se disolvió hace un montón de años. De hecho, después de reformar y remodelar sus instalaciones, funcionó Rapsodia Eventos. Es en Misiones al 100.

--Ese mismo. Lo puso a la venta una inmobiliaria de doble apellido y pide 580 mil dólares por los tres salones. En total, son más de 1000 metros cuadrados cubiertos.

--Siguiendo un poco con ladrillos, hace poquitos días comenzó la demolición de un inmueble en Estomba al 100, donde funcionaba una cochera a nivel de calle y también tenía dos pisos superiores que quedaron desocupados hace mucho tiempo.

--Los memoriosos recordarán que en la década del '80 allí funcionó una sucursal de Pitman, una academia que dictaba cursos de contabilidad y mecanografía, entre otros. ¿Qué idea tienen?

--Hasta donde sé planean construir un edificio de alrededor de 10 pisos. Y donde observé movimiento también fue en el local que ocupó hasta no hace mucho la pista de hielo artificial, en Yrigoyen al 3.800.

--Viste bien. Va a abrir una confitería temática, relacionada con el motociclismo. Y te digo más: la apuesta corre por cuenta de una familia vinculada a las carreras de autos.

--En marzo me habías adelantado que desembarcaba la chocolatería Rapanui en Bahía, pero nunca me dijiste dónde.

--Acaban de cerrar el contrato de alquiler de un local en Alem al 200, donde funcionó una cervecería de Bariloche, curiosamente la misma ciudad donde nació Rapanui, y también un restaurante de sushi.

--En realidad, Rapanui pertenece a la familia Fenoglio, que no trabaja con franquicias. Por lo tanto, deben ser ellos mismos lo que eligieron Bahía como nueva sede.

--Tal cual. Y según me dicen, tienen que invertir entre 300 y 400 mil dólares para adecuar el espacio a las necesidades del tipo de negocio, porque no sólo va a ofrecer sus clásicos chocolates sino también helados artesanales. La intención es inaugurarlo antes de fin de año.

–-Hablando de Bariloche, está por abrir en Bahía la segunda franquicia de Tienda de Mascostas, firma que nació en esa ciudad rionegrina.

--La primera está en calle Undiano al 200. ¿Y ésta?

--En calle Washington, más precisamente en la misma cuadra de la Coope de Villa Mitre. Apuntan a tenerlo listo para los primeros días de julio.

--El que también está pronto a inaugurar otro espacio es Mega Lab, la firma que se dedica a análisis clínicos.

--Sí, y será su sexto laboratorio en la ciudad. En este caso es en 9 de Julio al 400, pegado al Hospital Matera. De hecho, va a tener conexión interna con el nosocomio, pero también va a ofrecer atención externa.

--Y según me cuentan, ya tienen planeada la séptima sucursal, que va a estar en la “República tricolor” en un lugar que todavía no te puedo decir, porque restan algunos detalles de locación.

--Supongo que habrás estado en la inauguración del primer depósito fiscal privado de la ciudad.

--No me lo iba a perder... La verdad que es un predio enorme, muy bien presentado y ubicado estratégicamente en la ruta nacional 3, kilómetro 695, cerca del Puerto, del Polo Petroquímico, de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales y el Parque Industrial.

--Para que la gente entienda, ¿cuál es su utilidad?

--Básicamente apunta a descomprimir la operativa portuaria y reduce costos logísticos para importadores y exportadores del sur argentino, además de facilitar la complejidad aduanera. Es una estructura de 15.000 metros cuadrados, la mitad correspondiente a la plazoleta fiscal, donde se pueden guardar contenedores, camiones y demás necesidades.

--Pero también tiene una nave cerrada.

--De 700 metros, de los cuales 300 están destinados para la parte fiscal y 400 para la parte nacional. El proyecto final considera una ampliación del depósito, que llevaría la parte cubierta a unos 2.000 metros cuadrados hacia el sector sur del complejo.

--Del concurso preventivo de La Ilusión, ¿recabaste algo más de info?

--Lo más fresquito es que los acreedores tienen plazo hasta el 14 de julio para que presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura interviniente, que es el estudio contable integrado por las contadoras María Laura Weimann, Azucena Torres y Claudia Bonifazi. A priori la cosa no pinta bien...

--Otro que estaría en problemas es un salón de eventos ubicado en la Carridanga, pegado al del signo de puntuación.

--¿Seguimos con los enigmáticos?

--Sabés que soy muy cauteloso con las situaciones que no tengo del todo confirmadas, pero a priori, ya hubo dos personas que me dijeron que les suspendieron las fiestas que tenían previstas. Y que les ofrecieron buscar otros lugares afines como opción. Pero no sé mucho más que eso.

--Me comentaron que Empleados de Comercio tiene decidido cerrar sus consultorios externos de Vicente López 187.

--Es otro rumor que está circulando muy fuerte, pero no hay fecha cierta de ello. Algunos mencionan que es a causa de algunos problemas de infraestructura que presenta la casona y otros dicen que la intención de centralizar los servicios en el Hospital. Los que sí van a seguir funcionando son los de Remedios de Escalada, esquina Rivadavia, en Villa Mitre.

--Me dijiste que te haga acordar de Lautaro y Facu Tello.

--Cierto. Tengo algo sobre una inversión del jugador formado en los “chivos” en Mendoza, con su esposa Agustina Gandolfo.

--Largá prenda. Me interesa.

--Sabrás que en Italia, la feliz pareja abrió hace un tiempo largo “Coraje Milano”, un espectacular restaurante donde se pueden degustar diferentes platos y bebidas. Ahora empezaron a montar uno igual en Las Compuertas, Luján de Cuyo, en la bodega Cittanina, que obviamente es de ellos.

--Mientras, “Facu” Tello arbitrará su segunda Copa consecutiva. No es poca cosa.

--Al respecto, ¿sabés cuánto gana un árbitro por ese privilegio?

--Ni idea. Pero supongo que será una cifra acorde a la responsabilidad.

--Un juez principal viaja con un salario garantizado de 70.000 dólares. A esa cantidad se suman bonificaciones adicionales por cada partido dirigido durante el torneo (5.000 dólares en fase de grupos y 10.000 en etapa de eliminación), como así también si es convocado para actuar como cuarto árbitro o brindar asistencia desde el VAR. Un dineral para cualquier “laburante” promedio, pero un vuelto para lo que recauda la FIFA en un certamen semejante.

--Pasemos a cuestiones educativas. Hace un tiempo leí una nota de nuestro amigo Marito, respecto a mejoras en la fachada de la sede de la UTN, en calle 11 de abril al 400.

--La empresa que ganó la licitación terminó de colocar los anclajes para colgar la silleta. Ni bien presente el programa de seguridad para los obreros, se arranca con el frente y el contrafrente.

--Las últimas intervenciones en esos dos sectores fueron realizadas en el año 2005, cuando se pintaron. En ese momento se retiró el revestimiento de granito debido a las filtraciones existentes sobre la mampostería. Y en el último tiempo comenzaron a observar filtraciones, que se agravaron con los temporales ocurridos en 2023 y 2025, con ingreso de agua en todos los pisos.

--Otro establecimiento que va a tener algunas refacciones importantes, después de muchos pedidos de directivos, docentes y comunidad en general, es el Jardín de Infantes N°920 “Domingo Pronsato”, ubicado en calle Alvarado 2626, esquina José Hernández.

--Había escuchado algunas quejas, sobre algunos problemas de filtración. Ese tipo de obras se suelen realizar con dinero que envía la provincia y el municipio decide cuáles son las escuelas con más urgencias.

--Exacto. En este caso se va a desembolsar más de 200 millones de pesos, en un proyecto que contempla varias obras y que se harán en un lapso de 4 meses, como ser la la construcción de un muro perimetral, la renovación de todas las chapas de los techos y sus canaletas y el reemplazo total del piso del patio de juegos, entre otras cosas.

--Bien invertido entonces. ¿De la UNS no tenés nada?

--Que continúa con su plan de ajuste, por la ya sabida crisis presupuestaria. Uno de los recortes más notorios es que toda la actividad cultural finaliza a las 19, porque ya no se pagan horas extras.

--Tenés razón. No le había prestado atención, pero antes a la noche había charlas, ciclos de cine y hasta espectáculos musicales los fines de semana. Y todo gratuito...

--Olvidate que se sigan haciendo en horario nocturno o sábados y domingos. Ahora todo es más temprano, o bien es suspendido por razones de costos.

--A propósito: viene picado el tema en las escuelas de la UNS, me imagino que algo de ahí debés tener…

--Me enteré que en el Rectorado están siguiendo el tema con mucha preocupación. Alguien muy cercano al rector me dijo que ya hace tiempo viene con mucha bronca por lo que considera paros abusivos y desmedidos. Vega comparte plenamente el reclamo salarial y presupuestario, y dice que es “inadmisible” que el Poder Ejecutivo siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario.

--Pero...

--También dice que la modalidad de protesta del gremio en las escuelas de la UNS viene repitiéndose desde hace décadas, con un nivel de desmesura que termina dañando tanto el prestigio histórico de la institución y la imagen que la comunidad tiene de una de las mejores escuelas de la ciudad.

--Mirá que parece manso el suarense...

--“Del agua mansa líbreme Dios” dice el refrán… me dijeron que para él “la situación no da para más” y que está decidido a ir a fondo para que las medidas gremiales sean razonables, proporcionadas y acordes a lo que ocurre en el resto del sistema universitario. El objetivo, me remarcaron, es proteger el derecho de los chicos a recibir educación, sin dejar de exigir el cumplimiento estricto de la ley por parte del Estado nacional.

--Imagino que esta semana vuelve Garrone a full, ¿no?

--¿Por qué lo decís?

--Día del Periodista, sinónimo de muchos agasajos. Y vos no te perdés ninguno.

--Jajaja. Esperaba tu saludo, pero preferís tirarme unos palitos. Te cuento: las celebraciones arrancaron el jueves pasado, con un evento organizado en la Muni, en el que se distinguió al Sindicato de Prensa, al Círculo de Periodistas Deportivos y al Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social.

--¿Y cómo sigue la cosa?

--Mañana, con un desayuno en el campus de la UNS y una recorrida para observar el avance de las obras en marcha. A la tarde habrá una merienda en el sindicato y termina el jueves 18, con un encuentro organizado por algunas empresas industriales en Orión Eventos.

--A propósito, ¿qué me contás del Martín Fierro de Portales Web para Juan Pablo Gorbal como mejor periodista?

--Un merecidísimo reconocimiento a un gran laburante de esta profesión, tan bastardeada en los últimos tiempos. Quien lo conoce a Juan sabe de los méritos que ha hecho para recibir esa condecoración.

--¿Vamos?

--Antes pagá los cafés, que es el Día del Periodista...