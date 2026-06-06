El ex viceministro de Caputo alertó sobre la reactivación económica: “No veo razones para ser demasiado optimista"

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, alertó sobre la recuperación económica que impulsa el Gobierno y señaló que no ve razones "para ser demasiado optimista".

El ex viceministro de Luis Caputo argumentó que la economía todavía sigue atrapada en un "círculo vicioso", por lo que las razones para anticipar una reactivación son nulas.

El economista se desempeñó como viceministro de Economía desde la asunción de Javier Milei, en 2023, hasta el 14 de junio de 2024, cuando fue reemplazado por José Luis Daza.

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"Yo no veo razones para ser demasiado optimista sobre que el segundo semestre del año vaya a traer una recuperación económica", sostuvo en declaraciones radiales.

Cottani indicó que la economía atraviesa una «reactivación bipolar», en donde ciertos sectores -que poseen acceso al crédito internacional- siguen expandiéndose, mientras que otros quedan más relegados y no logran salir del estancamiento en el que se encuentran.

"Hay un conflicto entre mantener la inflación baja y lograr la reactivación de la economía", precisó y sumó: "No hay causas permanentes para que la inflación sea alta cuando hay disciplina fiscal y monetaria".

Por otro lado, el economista resaltó el proceso de acumulación de reservas que atraviesa el Gobierno, en el que logró superar los US$10.000 millones en el primer semestre del año, y afirmó que el Ejecutivo ya se asegura el financiamiento para enfrentar los pagos de deuda.

Respecto al dólar, Cottani aseguró que «es bueno» que se deprecie frente al peso "ordenadamente" sin que haya "un salto cambiario demasiado fuerte".

Para él, la depreciación en el segundo semestre va a ser mayor debido al factor de la estacionalidad, una menor entrada de divisas y un mayor atesoramiento.

"El Gobierno está manejando con buen pulso una situación que sigue siendo difícil de transitar. Mantener el tipo de cambio, sin que se deprecie mucho, obliga a tener una política monetaria muy restrictiva", aseveró. (N/A)