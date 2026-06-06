Tensión con LLA: Lombardi marcó distancia de Bullrich y aseguró que ya no representa al PRO

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, afirmó que Patricia Bullrich ya no forma parte del PRO y sostuvo que su incorporación al espacio libertario responde a una decisión política personal. Aunque destacó el respeto que mantiene por la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, remarcó que el partido fundado por Mauricio Macri conserva una identidad propia, basada en la gestión, la construcción de equipos y una visión institucional del país.

“Tengo un gran respeto por Patricia, pero hoy no integra más el PRO. Ella decidió afiliarse a otro partido. Nosotros estamos concentrados en nuestra construcción política”, sostuvo Lombardi al referirse al rol que actualmente ocupa la exdirigente macrista.

El funcionario participó junto a Mauricio Macri de una serie de actividades en Santa Fe y Entre Ríos, donde el expresidente presentó su propuesta de cara a la nueva etapa política del partido. En ese marco, Lombardi destacó la vigencia del PRO como una fuerza con cuadros técnicos y experiencia de gestión.

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“Hay una coincidencia general con el diagnóstico del Gobierno en el sentido de no volver atrás. El PRO está muy comprometido con eso. Los argentinos saben que con la inflación, el déficit fiscal y la falta de equilibrio nos fue mal durante muchos años”, afirmó en declaraciones radiales.

Según explicó, el partido comparte con el oficialismo la necesidad de impedir el regreso del populismo, aunque mantiene diferencias respecto de las formas de construcción política y de gestión. “El PRO nunca va a hacer nada, ni táctica ni estratégicamente, para que se pueda volver atrás”, señaló.

Lombardi sostuvo además que la dirigencia debe enfocarse en el futuro y no en las disputas personales. “La Argentina está demasiado en llagas como para profundizar las peleas de los políticos”, expresó.

Al analizar el presente político, defendió la gestión de Jorge Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que el PRO mantiene una agenda enfocada en la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y el desarrollo económico. “Tenemos que mirar el futuro. El futuro no tiene nostalgias”, resumió.

Respecto de la relación con el gobierno de Javier Milei, el ministro porteño señaló que existen coincidencias en materia económica e institucional, pero también diferencias importantes vinculadas a la metodología de trabajo. “Nos importa mucho la calidad de la gestión. Tenemos equipos, sistemática y rigurosidad en el análisis de los datos. Ese es un matiz importante con el actual Ejecutivo”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, respaldó la postura de los senadores del PRO respecto de la designación de jueces federales y destacó la importancia de fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones. “Nunca invertirías en un país donde los jueces no tengan imparcialidad”, afirmó.

Finalmente, Lombardi insistió en que el principal desafío político sigue siendo consolidar un rumbo de crecimiento y evitar retrocesos. “Lo principal que tiene que hacer la Argentina es no volver para atrás. Si la alternativa es el pasado, estamos fritos”, concluyó. (N/A)