Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía

El empresario Lázaro Báez, condenado en las causas conocidas como "Ruta del dinero K" y "Vialidad", fue internado de urgencia este viernes por la noche debido a un cuadro de pulmonía, según confirmaron autoridades penitenciarias.

Báez, de 75 años, se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión. En los últimos meses, su defensa había presentado distintos pedidos para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando complicaciones vinculadas a su estado de salud.

De acuerdo con sus abogados, el empresario presenta antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría provocado episodios de hemorragias digestivas. Según sostienen, estas patologías requieren controles médicos permanentes y se habrían agravado durante su permanencia en el penal.

Actualmente, Báez permanece internado en el Hospital de Ezeiza, mientras continúa bajo observación médica. Según indicaron sus allegados, su cuadro de salud habría experimentado un deterioro en los últimos días.

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Oriundo de Santa Cruz, fue uno de los empresarios más vinculados al expresidente Néstor Kirchner y desarrolló gran parte de sus actividades en el sector de la obra pública de esa provincia. A lo largo de los años, también expandió sus negocios al rubro inmobiliario. (NA)