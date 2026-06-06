EA Sports simuló el Mundial 2026 y predijo al próximo campeón

EA Sports FC encendió la previa del Mundial 2026 con una publicación que rápidamente generó repercusión en redes sociales: realizó una nueva simulación de la Copa del Mundo y señaló a España como el próximo campeón.

“Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, publicó la cuenta oficial de EA Sports FC en X, junto a una imagen de futbolistas españoles festejando dentro del videojuego.

El mensaje hace referencia al particular antecedente de la saga, que había acertado los últimos cuatro campeones mundiales: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en Qatar 2022.

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En esta oportunidad, el simulador volvió a tomar protagonismo en la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y eligió a la “Roja” como el seleccionado que levantaría el trofeo.

De todos modos, se trata de una simulación del videojuego y no de un pronóstico oficial, aunque el historial reciente de aciertos le dio un condimento especial a la publicación, que no tardó en viralizarse entre los fanáticos.

Como contexto, EA anunció esta semana una actualización internacional de EA Sports FC 26, con 53 selecciones licenciadas y un modo de torneo de 48 equipos, en línea con el formato mundialista. (NA).