Incidentes y ocho detenido en el Obelisco durante el banderazo por el Indio

Ocho personas fueron detenidas este sábado durante los incidentes que se produjeron durante el banderazo de despedida a Carlos "El Indio" Solari en las inmediaciones del Obelisco.

Así lo confirmaron fuentes de la Ciudad de Buenos Aires a la Agencia Noticias Argentinas, y explicaron que a partir de las 17 se detectó "el ingreso de vendedores con heladeras cargadas de bebidas alcohólicas".

"La mercadería fue secuestrada por personal policial y, durante el procedimiento, un grupo de personas arrojó piedras y botellas contra los efectivos. Como consecuencia, dos policías resultaron lesionados y 8 personas fueron detenidas", indicaron los voceros.

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Además, agregaron: "La Ciudad no va a permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren el orden en el espacio público".

Kicillof dijo que se realizará un operativo especial para el velatorio del Indio en Avellaneda

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires publicó en X como será le operativo realizado por la provincia para prevenir incidentes y facilitar el acceso y la llegada de los fanáticos a la ciudad de Avellaneda, donde se realizará la despedida del músico con su gente.

En el posteo el gobernador indicó como arribar al lugar y la disposición de las postas de asistencia médica que habrá a disposición para aquellos que lo necesiten.

Además, indicó que se recomienda respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos y parafraseó al músico cerrando con el ya icónico "cuidémonos entre todos".

Se recomienda respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos.