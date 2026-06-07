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Apertura liguista: con cuatro partidos, se cierra la 11ª fecha

Se jugarán tres cotejos en la máxima división y uno en el Promocional.

Fotos: Archivo La Nueva.

Con cuatro cotejos, caerá hoy el telón de la 11ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

En la máxima división, desde las 11, Bella Vista recibirá a Sporting.

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En tanto, a las 15, se jugarán dos cotejos. San Francisco-Villa Mitre (Juan Ignacio Miranda) y Libertad-Liniers (Facundo Altuna).

Ayer se inició la fecha con el triunfo de Huracán ante La Armonía 3 a 0 en cancha de Villa Mitre.

*Posiciones

Así está la tabla:1º) Huracán, 24 puntos; 2º) Libertad, 16; 3º) Bella Vista, 15; 4º) Villa Mitre, 14; 5º) Liniers, 13; 6º) La Armonía, 11; 7º) Sporting y San Francisco, 9.

En la B

La jornada se cerrará esta tarde con el duelo entre Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca, en el Luis Molina.

Se medirán a 15, con arbitraje de Derlis Molina.

Ayer, Dublin 0, Comercial 1; Rosario 1, Olimpo 0 y Pacífico de Cabildo 1, Tiro Federal 2.

*Posiciones

Así está la tabla: 1º) Comercial, 21 puntos; 2) Tiro, 18; 3º) Rosario, 17; 4º) Dublin, 16; 5º) Sansinena, 15; 6º) Olimpo, 13; 7º) Pacífico (BB), 7 y 8º) Pacífico (C), 5.

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