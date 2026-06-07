Apertura liguista: con cuatro partidos, se cierra la 11ª fecha

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Con cuatro cotejos, caerá hoy el telón de la 11ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

En la máxima división, desde las 11, Bella Vista recibirá a Sporting.

En tanto, a las 15, se jugarán dos cotejos. San Francisco-Villa Mitre (Juan Ignacio Miranda) y Libertad-Liniers (Facundo Altuna).

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Ayer se inició la fecha con el triunfo de Huracán ante La Armonía 3 a 0 en cancha de Villa Mitre.

*Posiciones

Así está la tabla:1º) Huracán, 24 puntos; 2º) Libertad, 16; 3º) Bella Vista, 15; 4º) Villa Mitre, 14; 5º) Liniers, 13; 6º) La Armonía, 11; 7º) Sporting y San Francisco, 9.

En la B

La jornada se cerrará esta tarde con el duelo entre Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca, en el Luis Molina.

Se medirán a 15, con arbitraje de Derlis Molina.

Ayer, Dublin 0, Comercial 1; Rosario 1, Olimpo 0 y Pacífico de Cabildo 1, Tiro Federal 2.

*Posiciones

Así está la tabla: 1º) Comercial, 21 puntos; 2) Tiro, 18; 3º) Rosario, 17; 4º) Dublin, 16; 5º) Sansinena, 15; 6º) Olimpo, 13; 7º) Pacífico (BB), 7 y 8º) Pacífico (C), 5.