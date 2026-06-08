El Nacional le ganó la final extra a Universitario y volvió a gritar campeón en Caballeros

El Nacional se quedó con la final extra y festejó de visitante. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

El Nacional venció anoche a Universitario y se consagró campeón del Torneo Apertura de Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey, en un partido lleno de emociones y cargado de tensión.

El Celeste terminó festejando por intermedio de los shoot out (3 a 1), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular de la final extra que se disputó en la cancha de agua del albirrojo ante un espectacular marco de público.

Durante los 60 minutos, Nacio estuvo dos veces en ventaja, gracias a los goles de Hernán Molina, a los 27 y 50 minutos, el primero de corto y el segundo de penal.

Mientras que para Uni lo igualó en dos oportunidades, con tantos de Luciano Huss, de jugada a los 31 minutos, y Thiago Bonifazi, de córner a falta de dos minutos para que finalice el juego.

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Ya en la tanda de penales, para El Nacional anotaron Molina nuevamente, Baltazar Agudiak y Luciano Donati, este último con una exquisita definición por sobre el arquero. Mientras que Alexis Guastalli no pudo convertir el suyo.

Para el local, por su parte, el único que anotó fue Bonifazi. Ya que a Mirko Poklepovic le anularon su intento por obstrucción a Matías Rigassio y Juan Manuel Sánchez Bernal definió por arriba y desviado ante la salida del arquero en el cuarto y definitivo.

De esta manera el equipo que conduce Jesús Sassi volvió a gritar campeón luego de ser segundo en la fase regular, ganar la semifinal frente a Puerto Belgrano (1 a 1 en los 60 minutos y 3 a 0 en los penales) y también la final de los playoffs ante Uni (1 a 1 en el tiempo regular y 3 a 2 en shoot out).

Con este logro, además, le cortó una hegemonía de tres títulos consecutivos a Universitario, que ganó el Clausura 2024 y los dos torneos de 2025 (estos de manera invicta), luego de que el Celeste fuera pentacampeón local hasta mediados del 2024.

Para esta tarde, el vigente campeón formó con: Matías Rigassio; Román Weinbender, Alexis Guastalli, Mauro Ferreira, Gastón Mónaco, Baltazar Agudiak, Martín Laschiaza, Mauro Carrizo, Hernán Molina, Santiago Brendel y Tobías Salvatori. Luego desde el banco ingresaron: Bruno Costa Biondi, Luciano Donati y Lautaro López Weitt. DT: Jesús Sassi.

Mientras que Universitario puso en cancha al siguiente equipo: Alejo Ruiz; Emiliano Pistolessi, Paulo Fabián, Nicolás Kuhn, Luciano Huss, Julián Dimaschow, Thiago Bonifazi, Ezequiel Muñoz, Mateo Poklepovic, Juan Manuel Sánchez Bernal y Alejo Lemel. Como relevos ingresaron Facundo Chávez y Cristian Reyes. DT: Leonaro Woodward.

*Están todos

Luego de la definición de anoche, quedaron definidos todos los campeones del Torneo Apertura de Primera División.

En Damas, Universitario "A" se quedó con la Copa de Oro, Universitario "B" ganó la Copa de Plata y Palihue se consagró en la Copa de Bronce, siendo el único en tener que llegar a final extra.