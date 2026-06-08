Los Knicks y un partido que puede definir la serie por anticipado ante los Spurs

El contraste entre los Spurs y los Knicks.

Un partido bisagra en la serie final de la NBA -al mejor de siete- disputarán en Nueva York, desde las 21.30, los Knicks y San Antonio Spurs, que tiene enfrente 2-0 a los locales.

El partido en el Madison Square Garden pondrá a prueba a un equipo visitante que viene de perder los dos primeros en el propio Frost Bank Center de San Antonio, y el último con un pésimo cierre de su estrella Victor Wembanyama, en la derrota por 105-104.

Además, por encima de lo anímico, el constraste estadístico indica que los Knicks llegan con 13 triunfos consecutivos, incluidos ocho triunfos seguidos como visitante en postemporada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Contrariamente, los Spurs cargan con sus dos derrotas previas, que los convierten en el tercer equipo de la historia de la NBA en perder los dos primeros partidos de las Finales en casa, junto a los Phoenix Suns de 1993 y los Orlando Magic de 1995. Y ninguno de los dos ganó el título.

La falta de experiencia puede ser un factor determinante para los texanos, que vienen golpeados, desperdiciando una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto y vieron cómo los Knicks revertían la situación con una racha de 39-17 para irse al descanso arriba 56-52.

Jalen Brunson viene contando con laderos como Towns, Bridges y el mismo Josh Hart -que volvió a dominar el rebote ofensivo en el juego 2 con 15 rebotes, cinco asistencias y cuatro robos, igualando a Larry Bird como el único jugador en la historia de las Finales con esas cifras en un mismo partido-, y los suplentes como Mitchell Robinson y Landry Shame.

San Antonio, por su parte, tendrá que fortalecerse y pensar que pudo meter un parcial de 21-5 para empatar en 104 el último partido, por lo que tienen con qué ganarle a un rival que viene muy derecho.

Lo que resta

Juego 3: Hoy 8/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)

Juego 4: Miércoles 10/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)

Juego 5: Sábado 13/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 6: Martes 16/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 7: Viernes 19/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*