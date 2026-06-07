Una buena parte de Bahía Blanca estará sin agua por tres días

Debido a los trabajos en uno de los principales acueductos de la ciudad, gran parte de Bahía Blanca estará sin agua durante tres días.

Según se indicó desde Aguas Bonaerenses SA (ABSA), las tareas comenzarán el próximo martes 9 y se extenderán hasta el viernes 12.

"Se han programado tareas de reacondicionamiento en el acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)", se explicó.

En este marco, los trabajos prevén la limpieza y colocación del envainado en el tramo de calle Undiano entre Berutti y Brown.

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Por esta razón, se explicó desde ABSA, se realizarán maniobras en la red de agua para mantener el suministro, aunque se anticipa que podrá registrarse una merma de presión en la zona del macro y microcentro.

También se verán afectados los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas. En tanto, en Pedro Pico, San Martín y Colón será más notoria la afectación por su cercanía a la traza de la cañería intervenida.

Por ello, se solicita a los usuarios de estos sectores cuidar las reservas domiciliarias de agua para cuando se produzca la afectación y adaptar los consumos a esta restricción durante las tres jornadas, hasta que se normalice el suministro.

Desde ABSA se recordó que, ante dificultades en el servicio, los usuarios pueden comunicarse a través de la línea telefónica de Asistencia Técnica, 0800-999-2272, y en los perfiles de Facebook y Telegram.