ADEPA en el Día del Periodista: "No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque nos agredan"

El mensaje de ADEPA por el Día del Periodista

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) envió este domingo un mensaje con motivo del Día del Periodista, en el que destacó la importancia de la labor periodística para el fortalecimiento de la democracia.

"Reafirmamos el respeto por una tarea esencial para la democracia", expresó la entidad en su saludo por el 7 de junio.

A través de un mensaje difundido en sus redes y canales institucionales, ADEPA también sostuvo que el ejercicio del periodismo profesional implica asumir desafíos y responsabilidades. "No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, porque nos agredan. Tampoco vamos a hacerlo para que nos aplaudan", señaló.

Asimismo, la organización remarcó: "Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más".

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El mensaje se difundió en el marco de la celebración del Día del Periodista en Argentina, fecha que recuerda la aparición de la Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico de la etapa independentista, fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. (NA)