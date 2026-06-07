Último adiós al Indio Solari: hay más de 65 cuadras de fila para despedir al ídolo

Más de 65 cuadras de seguidores del Indio Solari esperan su momento para darle su último adió al músico, que es velado en el Polideportivo José María Gatica, de Villa Domínico.

Ante tal despliegue de personas, el gobierno bonaerense montó un importante operativo de seguridad en el lugar con 700 policías asignados, aunque no se descarta que se sumen más, incluso hasta 1.500, disponiendo además tres postas de emergencias, 17 ambulancias, 60 promotores de salud y los cuatro hospitales del distrito preparados ante cualquier contingencia.

Desde que la familia del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar, pasando algunos la noche allí en una vigilia que incluyó a grupos procedentes de Laferrere e Isidro Casanova al reparo del frío y el rocío.

La familia del Indio Solari compartió una publicación en la cuenta de Instagram del cantante, donde informó que "la despedida del Indio ya comenzó" y destacaron que "todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas".

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El músico murió a los 77 años luego de sufrir mal de Parkinson durante una década. La autopsia preliminar arrojó que la causa de muerte fue un "ACV no traumático".

La noticia de su muerte sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país.