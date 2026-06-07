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Rugby.

Se jugó la última del Apertura Desarrollo y están los semifinalistas

Se disputó este fin de semana la décima y última fecha.

Cazadores (Tres Arroyos) cerró con goleada a Tres Arroyos RC y se quedó con la ventaja deportiva para semifinales. Foto: redes club Cazadores.

El campeonato Apertura Desarrollo de rugby masculino cerró este fin de semana la fase clasificatoria, con la disputa de la décima fecha.

Universidad Nacional del Sur y Punta Alta RC en la zona 1 y Cazadores (Tres Arroyos) y Pringles RC (Coronel Pringles) se clasificaron a semifinales.

El sábado Cazadores goleó a Tres Arroyos RC por 102 a 3 y se aseugró invicto el número 1 de la zona 2, donde este fin de semana tuvieron fecha libre Coronel Suárez RHC y Pringles RC.

Pringles RC se quedó con el 2º gracias al desempate reglamentario.

En la zona 1 también se disputó este domingo un partido: Puerto Belgrano RHC le ganó como visitante a Sol de Mayo (Viedma) por 19 a 17, aunque no le alcanzó para alcanzar el 2º lugar.

Además, en este grupo Punta Alta RC le ganó los puntos a Palihue por no presentación y aseguró justamente el pase a semifinales como segundo clasificado detrás de UNS, que hoy tuvo fecha libre.

De no mediar cambios el próximo domingo en semifinales se enfrentarán UNS-Pringles RC en La Madriguera (campus Palihue) y Cazadores-Punta Alta RC en Tres Arroyos.

Así quedaron las posiciones disputadas dos ruedas, con la baja de Ferroviario de Coronel Dorrego antes de iniciar la competencia:

Zona 1: 1º) UNS, 28; 2º) Punta Alta RC, 27; 3º) Puerto Belgrano RHC, 19; 4º) Palihue y Sol de Mayo, 8.

Zona 2: 1º) Cazadores TA, 27; 2º) Pringles RC y Coronel Suárez RHC, 14; 4º) Tres Arroyos RC, 0.

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