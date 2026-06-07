Alpine apelará sanciones que recibieron Colapinto y Gasly en Mónaco

La cara del piloto francés, lo dice todo. Foto: captura de pantalla.

Después de que Pierre Gasly fuera despojado del podio en el Gran Premio de Mónaco tras “excederse del límite de velocidad en el pit lane” en dos ocasiones, Alpine confirmó que apelará la insólita sanción ante la FIA.

El equipo de Franco Colapinto (que quedó 15° en la carrera) reveló mediante un comunicado que van a revisar las dos sanciones que recibió el francés.

“Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane".

Gasly habría excedido el límite de 60 km/h por tan solo 1 km/h en la primera oportunidad, y por 0.4 km/h en la segunda. Estos registros fueron captados por los sensores y lo hicieron caer de la tercera posición y, luego, Isaac Hadjar terminaría ocupando el último lugar del podio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo más doloroso para el compañero de Colapinto fue que al cruzar la línea de meta, el equipo intentó avisarle de la posibilidad de la sanción, pero Gasly comenzó a festejar el 3º puesto, ante lo cual desde boxes prefirieron aguardar el desenlace en silencio de radio.Así fue el momento:

El piloto francés expresó su bronca tras la carrera.

“Creo que obviamente lo pelearán. Son nueve puntos que estamos perdiendo por un podio. Espero que lo puedan revisar y, simplemente, tomar las decisiones correctas. Como dije, de nuestro lado, sé que no hice nada malo y estoy 200% seguro de que estaba antes de la línea”, aclaró.

“Cuando tenés tres o cuatro equipos que son señalados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto”, sostuvo Gasly, refiriéndose a las sanciones que sufrieron Colapinto, Lewis Hamilton y George Russell también por el mismo motivo.

A raíz de esta penalización, Gasly terminó en el puesto 7 con una diferencia de 30,369s con respecto al ganador Kimi Antonelli y aproximadamente a siete segundos de Hadjar, el tercero de la carrera. Colapinto por su parte finalizó en el puesto 15, también sancionado por exceso de velocidad en el pit lane.