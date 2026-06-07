"Fue una carrera muy larga, muy frustrante, no salió nada", dijo Franco Colapinto

Momento del diálogo entre el argentino y el español acerca de lo ocurrido en pista. Foto: captura de pantalla.

En medio de un Gran Premio de Mónaco con algunos incidentes, abandonos y la gran carrera de Kimi Antonelli (Mercedes), luego de la competencia se produjo un cruce de palabras entre Franco Colapinto y Carlos Sainz.

Fue a raíz de una maniobra de carrera en las útimas vueltas (ver foto inferior) y después de múltiples toques antes de la entrada del túnel, donde el español de Williams estaba en dirección contraria bajo doble bandera amarilla.

Sainz le explicó al piloto de Alpine que en ese momento "iba roto ya" y que lo que estaba intentando era acudir a una escapatoria "para retirarse" en un curioso momento que nos dejó el "corralito" en esta accidentada carrera de Mónaco.

Por su parte Franco Colapinto habló después de la carrera de las penalizaciones y de su rendimiento en general.

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"Fue una carrera muy larga, muy frustrante, porque no salió nada. Largué bien, después tuve algún que otro casi sobrepaso pero es imposible pasar", afirmó.

También habló de la estrategia de equipo, que consideró equivocada, todo en el contexto de un fin de semana para olvidar.

"Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada... Después no paró nadie y cambiaron con la bandera roja... Y en el relanzamiento me chocó Fernando (Alonzo), que hizo que chocara a Hulkenberg, un desastre... Después yo choqué a Carlos (Sainz) que venía lento en el medio de la pista... Una carrera muy frustrante, un finde complicado", agregó el bonaerense.

Sin embargo no pierde el optimismo.

"Un finde complicado pero una carrera que dio oportunidades pero como que no las aprovechamos y da un poco de bronca. Habrá que reveer todo y volver mejor en Barcelona. Es un fin de semana bastante especial acá (por Mónaco) y estoy con bronca por no haber podido terminar más arriba", concluyó en diálogo con ESPN.