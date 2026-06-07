Día del Periodista: origen, historia y la verdadera razón por la que se celebra el 7 de junio

Cada 7 de junio se conmemora en Argentina el Día del Periodista, una fecha que busca reconocer el valor del periodismo y recordar el papel que tuvo la información en uno de los momentos más importantes de la historia del país.

La jornada homenajea el nacimiento de un medio que acompañó el proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810 y que se convirtió en una herramienta clave para difundir ideas, comunicar decisiones y acercar noticias a la población.

El origen del Día del Periodista

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La fecha tiene su origen en la publicación de la primera edición de La Gazeta de Buenos Ayres, el 7 de junio de 1810.

Este periódico fue creado por decreto de la Primera Junta de Gobierno y estuvo dirigido por Mariano Moreno, quien impulsó el proyecto con el objetivo de informar a la población sobre los acontecimientos políticos que marcaban el nuevo rumbo del Río de la Plata.

En el marco del proceso revolucionario que desplazó el dominio español, La Gazeta nació como un boletín semanal destinado a difundir noticias nacionales de interés público y comunicar las acciones del gobierno revolucionario.

La Junta designó al vocal Manuel Alberti como responsable de recibir noticias y colaboraciones para el periódico, además de encargarse de las informaciones oficiales junto con la secretaría. Entre los primeros redactores estuvieron también Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

Moreno, una de las figuras más comprometidas con la defensa de la Revolución, dejó plasmadas en las primeras ediciones reflexiones que aún hoy conservan vigencia sobre el rol de la ciudadanía y el control del poder. En uno de sus textos escribió: “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”.

Por qué se eligió el 7 de junio para celebrar el Día del Periodista

La elección del 7 de junio responde justamente al aniversario de aquella primera edición de La Gazeta de Buenos Ayres, considerada el punto de partida del periodismo nacional.

Sin embargo, la fecha quedó oficialmente institucionalizada muchos años después, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado el 25 de mayo de 1938. En ese encuentro también comenzaron a delinearse las bases del Estatuto del Periodista (ley 12.908), que sería sancionado en 1946.

Desde entonces, cada año la jornada funciona como un reconocimiento a la tarea periodística y al legado de quienes impulsaron la circulación de información en un momento decisivo para la construcción del país.

A nivel internacional, el Día del Periodista se conmemora el 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. (con información de Clarín)