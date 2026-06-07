Liniers no se hizo el "Oso" y fue una aplanadora en Villa Rosas

Liniers fue voraz, goleó a Libertad 5 a 1 y metió uno de esos triunfos vitales para soñar con el acceso a los playoffs.

El elenco de la dupla Romero-Ribes tuvo el poder de fuego que le faltó en buen tramo del Apertura y desnudó todas las falencias defensivas de un rival que dio demasiadas concesiones.

Los dos salieron decididos a tomar el control del partido. En ese primer tramo, hubo mucha intensidad y dinámica, pero poca claridad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, la primera gran chance fue para el albinegro. El "Oso" Castro recibió de espaldas un pase de Monti, giró y sacó un derechazo que se estrelló en el poste izquierdo de Carnicero. Fue un anticipo.

Y poco después, Liniers sacó ventaja de errores ajenos. Tras un largo pelotazos para Castro, el arquero Carnicero salió lejos, rechazó mal con la suela del botín derecho y "Toto" Bertoni le dio de sobrepique --desde unos 45 metros-- para romper el cero. Gran gesto técnico del 10.

Y sobre llovido, mojado. Otra vez la zaga del local quedó abierta y Bertoni se lució con un pase entre líneas para Castro, quien esta vez se tomó revancha ajustando la definición con derecha al mismo palo que le había negado la apertura dle marcador.

Fue un golpazo para el dueño de casa. Sin embargo, con más corazón que juego, fue para adelante.

El chivo se metió demasiado atrás y emergió la enorme figura de Mendiguibel. El golero de Mayor Buratovich sacó dos pelotas que llevaban destino de red, ambas a Sabatini. Primero manoteó un derechazo que se metía en la ratonera y luego un cabezazo a boca de jarro tras el tiro de esquina.

En el tramo final de la primera etapa, el chivo pudo haber sacado más ventaja. Entre Castro y Ramiro Ullmann no pudieron sentenciar y después fue Monti el que no estuvo fino.

Y cuando se moría la primera etapa, Libertad se puso en partido. Falcioni escaló y sacó un buen centro rastrero que encontró a Franco Pane en el segundo palo. El suarense tocó al gol y le dio ilusión a su elenco de cara a la segunda parte.

Todos imaginaban que el descuento del milrrayita lo potenciaría para seguir machacando sobre el arco de Mendiguibel, pero nada de eso ocurrió. Es más, el chivo jugó un complemento de ensueño.

Carnicero evitó el tanto de Monti, pero no pudo hacer nada con una muy buena definición de Bertoni. "Toto" apareció de 9 para abrir el pie tras un centro perfecto de Castro.

El 1-3 fue un golpazo para los de Correa, que nunca pudieron hacer pie en el partido. Incluso, mostraron su peor cara defensivamente.

El albinegro no sacó el pie del acelerador y aprovechó la merma anímica de su adversario.

Luego de una enorme jugada colectiva, el pibe Salvador Maio --quien inició la jugada-- sentenció luego de una muy buena habilitación de Monti.

El 4-1 le bajó la persiana al encuentro, pese a que Villalba salvó su valla tras un corta definición de Mayer.

Y a falta de 3 minutos, el pigüense Philipp selló el éxito albinegro tras otro pase gol de Monti.

Al local no le salió nada, ni siquiera la última pelota cuando una definición de Mayer pegó en el palo izquierdo.

Así, Liniers metió un triunfazo, quedó cuarto y va por más.

La síntesis

LIBERTAD 1

Carnicero 4

G. Falcioni 5

Palacios 4

P. López 4

Paredes 4

Mayer 5

Cocciarini 4

Trídico 5

N. Sánchez 4

Sabatini 5

Pane 5

DT: D. Correa

LINIERS 5

Mendiguibel 7

Maio 8

I. Fernández 6

Villalba 6

Malerba 6

R. Ullmann 6

Paolorrossi 6

Chamorro 6

Monti 7

BERTONI 9

J. Castro 9

DT: Riber-Romero

PT. Goles de Bertoni (Lin), a los 13m.; Castro (Lin), a los 17m. y Pane (Lib), a los 43m.

ST. Goles de Bertoni (Lin), a los 8m.; Maio (Lin), a los 27m. y Philipp (Lin), a los 42m.

CAMBIOS. 54m. Mazzella (5) por N. Sánchez, 65m. Gigena y Giamberardino por Paredes y Cocciarini y 74m. Pekel por Sabatini, en Libertad; 59m. G. Ulmann (6) por R. Ullmann, 67m. Pereyra y Biorndo por Chamorro y Bertoni y 78m. Pardo y Philipp por Paolorrossi y Castro, en Liniers.

ARBITRO. Facundo Altuna (7).

CANCHA. Libertad (buena).